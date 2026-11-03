iOS 27.3 Beta آئی فون 15 پرو کے لیے چین میں ایپل انٹیلی جنس فیچرز
آئی او ایس 27.3 بیٹا ورژن سے چین میں آئی فون 15 پرو صارفین کو ایپل انٹیلی جنس کے فیچرز ملیں گے، جو دسمبر میں مکمل ورژن کے ساتھ جاری ہوگا۔
امریکی ٹیکنالوجی غول ایپل نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ آئی او ایس 27.3 کا پہلا ڈیویلپر بیٹا ورژن آئندہ ہفتے جاری کیا جائے گا۔ اس نئے سافٹ ویئر اپڈیٹ کا اہم مقصد چین میں آئی فون کے صارفین کے لیے ایپل انٹیلی جنس کے متعدد اہم فیچرز کو فعال کرنا ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق یہ نیا سسٹم اپڈیٹ مقامی صارفین کو جدید مصنوعی ذہانت کی سہولیات فراہم کرے گا۔
آئی او ایس 27.3 کی اشاعت کی تاریخ
ایپل نے واضح کیا ہے کہ نیا بیٹا ورژن بدھ 4 نومبر کو چین میں دستیاب ہوگا۔ تاہم، امریکہ میں ٹائم زون کے فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ورژن 3 نومبر کو وہاں جاری کیا جانے کا امکان ہے۔ کمپنی نے بتایا ہے کہ آئی او ایس 27.3 کا حتمی اور مکمل ورژن دسمبر کے دوران تمام صارفین کے لیے جاری کیا جائے گا۔ اس حتمی تاریخ کی مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اپڈیٹ کا اطلاق تمام متعلقہ آلات پر ہوگا۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
ایپل انٹیلی جنس نئے فیچرز
اس نئی اپڈیٹ کے ذریعے چین میں آئی فون 15 پرو اور اس کے بعد لانچ ہونے والے تمام ماڈلز پر ایپل انٹیلی جنس کے فیچرز فعال کیے جائیں گے۔ ان فیچرز میں رائٹنگ ٹولز، جین موجی، کلین اَپ، اور نوٹیفکیشن سمریز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیوریٹی نوٹیفکیشنز، وژوئل انٹیلی جنس اور ایئر پوڈز کے ذریعے لائیو ٹرانسلیشن کی سہولت بھی موجود ہوگی۔
مقامی ضروریات اور محدود سہولیات
اگرچہ یہ اپڈیٹ اہم ہے، ایپل نے واضح کیا ہے کہ آئی او ایس 27.3 میں چین کے صارفین کو سری کے نئے مصنوعی ذہانت پر مبنی فیچرز فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ فیچرز جون 2026 میں ہونے والی عالمی ڈویلپرز کانفرنس میں متعارف کرائی گئی ایپل انٹیلی جنس کی دیگر سہولیات سے مختلف ہیں۔ یہ قدم ایپل کی جانب سے چین کے مقامی ڈیٹا قوانین اور تنظیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology