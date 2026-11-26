mindfulness سے سوشل میڈیا کے اثرات کم کریں
یونیورسٹی کولج لندن کی نئی تحقیق کے مطابق مائنڈفلنس تکنیک سوشل میڈیا کے منفی اثرات کو کم کر سکتی ہے اور ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے۔
یونیورسٹی کولج لندن کے محققین کی قیادت میں چلائے گئے ایک نئے مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مائنڈفلنس یا ہوشیاری کی مشقیں سوشل میڈیا کے ذہنی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس تحقیقی کام کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا سوشل میڈیا استعمال کرنے کے طریقوں میں تبدیلی لا کر انسانی ذہنی سکون اور بہتری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
مطالعے کی تفصیلات اور شریک افراد
اس جائزے میں کل چالیس تین (43) مختلف مطالعات کا تجزیہ کیا گیا جو تیس ہزار بیس سو (28,000) سے زیادہ شرکاء پر مشتمل تھیں۔ محققین نے ان مطالعات کے ذریعے مائنڈفلنس، سوشل میڈیا کی عادات اور نفسیاتی بہتری کے درمیان تعلق کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس وسیع پیمانے پر کی گئی جانچ پڑتال کا بنیادی ہدف یہ طے کرنا تھا کہ آیا آن لائن سرگرمیوں میں شعور بڑھانا واقعی ذہنی مسائل کو کم کر سکتا ہے۔Also readStaying up late may fuel depression: study
تحقیق کاروں نے پائے کہ چالیس تین مطالعات میں سے تیس نول (39) مطالعات میں اعلیٰ سطح کی مائنڈفلنس کی سطح بہتر ذہنی صحت یا سوشل میڈیا کے زیادہ صحت مند استعمال سے منسلک پائی گئی۔ شرکاء نے بھی شکایت کی کہ ان کی اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اکیلاپن اور ڈر آف مسنگ آؤٹ یعنی FoMO کی سطح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مائنڈفلنس کی مشقیں سوشل نیٹ ورکنگ کے استعمال کے منفی پہلوؤں کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔
مائنڈفلنس کا عملی اثر اور رویے میں تبدیلی
یہ نتائج یہ تجویز کرتے ہیں کہ مائنڈفلنس صارفین کو اپنے آن لائن رویے کے بارے میں زیادہ آگاہ بناتی ہے، جس سے وہ کمپلسیو سکرولنگ یعنی بے ترتیب طریقے سے پوسٹیں دیکھنے کے عاد کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ طریقہ کار دوسروں کے ساتھ صحت مند موازنہ کرنے سے بچنے میں بھی مدد دیتا ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر اکثر ذہنی دباؤ کا سبب بنتا ہے۔
محققین نے بتایا کہ سادہ عادات، جیسے کہ سوشل میڈیا ایپس کھولنے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ لینا، زیادہ ارادی آن لائن شمولیت کو فروغ دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صارف ہوشیار ہو کر اپنا استعمال طے کرتا ہے تو وہ منفی جذبات سے پاک رہتا ہے اور اپنی توجہ کو بہتر طریقے سے منظم کر پاتا ہے۔
نتائج کی حدود اور آنے والا وقت
اگرچہ نتائج امید افزا ہیں، لیکن محققین نے انتباہ کیا کہ زیادہ تر مطالعات مشاہداتی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نتائج یہ ثابت نہیں کرتے کہ مائنڈفلنس براہ راست بہتر ذہنی صحت کا سبب بنتی ہے۔ مشاہداتی نوعیت کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہو سکتا کہ کیا مائنڈفلنس ہی اکیلے مسئلے کا حل ہے یا دیگر عوامل بھی شامل ہیں۔
اس لیے، یہ ضروری ہے کہ مستقبل میں مزید تحقیق کی جائے تاکہ یہ تصدیق کی جا سکے کہ کیا مائنڈفلنس کی مشقیں مستقل طور پر سوشل میڈیا کے منفی اثرات کو کم کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ فی الحال، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ صارفین اپنی آن لائن عادات پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تاکہ وہ اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔
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