phthalipine aur indonesia mein tsunami warnings jari quake e 7.8 ke baad teen mare aur char zakhmi

Ph earthquakes ka zikr philippine ke southern ma indanao island ke qareeb 7.8 magnitude ke quake ke baad hai. tsunami warnings ne philippines, indonesia aur us tsunami warning system ko bheje gaye. police ke mutabiq teen afrad wafa yain aur char zakhmi. aftershocks abhi bhi mehsoos ho rahe hain. sarangani province mein power band hai. muaqif ke dauran flag raising ceremony mein kuch afrad ghoorte hue samjhe gaye. evacuation samudri ilaqon mein chali ja rahi hai.
adaanay e tsunami ke baad ke taliye phaili hui khabar ke mutabiq philippine ke southern island ma indanao ke qareeb ek quake e bala darja 7.8 ke asar se zamazmayi bhi huye qaumei khabaron ke mutabiq philippine police ke qarardad e muaqif ke mutabiq kam se kam teen afrad halaat o wafa yain aur char is dora e zakhmi hue hai. tsunami ke鉴于 hain philippines , padosi indonesia aur amrici tsunami warning system ne bhi paigham farokht kiya hai. unhon ne samudri ilaqon ke logon ko twqat se ooper jaane ke liye kaha hai.
DZBB radio ne philippine ke city general santos ki taraf se report kiya hai jo 1030 se km (9.3 miles) se zyada qareeb hai. unhon ne baarish ki haalat mein gire hue faranchar, damage e television aur dusre appliances ki khabar di hai jabki ilaqa ne aftershocks se guzara aur log apne ghar chhod kar twqaati jagah jaane lage. general santos disaster office ke mutabiq aftershocks abhi bhi mehsoos ho rahe hain aur officialreport ki muhaisraa aur kuch zakhmiyon ke baaray mein jaanch ke liye tayar hai. philippines ke sarangani province ke qareeb epicentre ilaqon mein power aur telecommunications band hain aur school classes ko mulki kar diya gaya hai. local disaster chief rene punzalan ne kaha hai ke damage assessment jaari hai aur abhi tak kisi bhi building ke collapse ki koi khabar nahi hai. philippine ke president ferdinand marcos junior ne kaha hai ke disaster response ke liye tawajjah e sardari kar rahe hain. unhone kaha hai 'national government tayyar hai aur hum mindanao ko piche nahi chhodenge'. philippines aur indonesia har saal hundreds of quakes ko mehsoos karte hain aur yeh tectonic complex parts of pacific ring of fire par qareeb hain jo south america se russian far east tak phaili hui seismically active belt hai. phivolcs, philippine agency, ne damage aur tsunami waves ke Bare mein khabar di hai jo ek meter se zyada ho sakte hain aur kai ghanton tak chal sakte hain. indonesia ke geophysics agency bkmg ne kaha hai ke abhi tak 0.19 m (8 inches) ke tsunami waves kadeer kiye gaye hain. alabel town ke sarangani province ke police chief benjie ancheta ne bataya ke police building quake ke baad kuch cracks pa gayi. ye quake unki flag raising ceremony ke doraan howa that mein kuch afrad bhi ghoorte hue samjhe gaye. samudri ilaqon se evacuation ka amal jaari hai. german research centre for geosciences ne report kiya hai ke 7.8 darja ke quake ki gehirrai 10 km (6.2 miles) thi. unhon ne Pehle magnitude 8.2 ka zikr kiya tha. philippines aur indonesia ke geophysics agencies ne 7.0 aur 7.7 magnitude ki report ke hai. indonesia ke northern city manado mein gawah aur philippines ke samooh ke afrad aur officialon ne sab ne kaha hai ke quake ka asar had se zyada mehsoos hua. indonesia ke disaster mitigation agency ke spokesperson ne kaha hai ke abhi tak damage ki koi khabar nahi hai. philippines ke sarangani province maasim town ke disaster chief arlene hollero ne bataya ke unki coastal villages mein evacuation chali ja rahi hai aur abhi tak kisi bhi casualty ki khabar nahi hai. unhon ne kaha ke quake ke baad paani wapas aa gaya lekin samand abhi normal hai. unhon ne ye bhi bataya ke ek bridge par kuch cracks pa gaye aur ek shrine jispar bara sa cross tha woh gir gaya. ye khabar saman e shomaaarat e qehat e afrad aur raeen e saree ko mubarak rahi hai. yeh double safety ghadiyo mein apne aap ko check karein. officials ne tsunami warnings jari farmayi jab ek quake e 7.8 darja ke asar se philippine ke southern island ma indanao ke qareeb dakhil howa. police ne maloomat e muaqif ke mutabiq teen afrad mar gaye aur char zakhmi hue. tsunami warnings ke paigham philippines, indonesia aur us tsunami warning system ko bheje gaye jis mein samudri ilaqon ke logon ko ooper jaane ke liye kaha gaya. radio ne ye bhi report kiya ke ghar se nikal kar log apne aap ko bachaane ke liye barey mein kuch afrad ghoorte bhi hue. aftershocks abhi bhi mehsoos ho rahe hain. sarangani province ke ilaqon mein power band hai. school classes mulki kar diye gaye hain. marcos ke mutabiq sarkar tayyar hai. yeh quake pacific ring of fire ke hissay mein howa. phivolcs ne tsunami waves ke bare mein khabar di. bkmg ne choti waves ki khabar di. police ke building cracks pa gaye. evacuation samudri ilaqon mein chali ja rahi hai. bridge aur shrine bhi nuksaan pa gaye
Tsunami Quake Philippines Indonesia Mindanao Sarangani
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
اسحاق ڈار نے کاروباری ماحول میں بہتری پر zb le有关单位 Imran Khanنائب وزیراعظم اور وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے FDI بڑھانے اور private investment ko aam karny ke liye کاروباری mhul assures diya hai، privatization، inter-agency coordination aur policy implementation pargian ki meeting chalki۔
Read more »
SpaceX aur Google ke beech naya agreementGoogle aur SpaceX ke beech ek naya agreement hua hai jismein Google SpaceX ko har mahine 920 million dollar dene hain October 2026 se June 2029 tak lekin iske liye SpaceX ko 110,000 NVIDIA GPUs, CPUs, memory aur related computing components ka access dena hoga. Is agreement ki duration aur scale Anthropic ke saath hui agreement se match karti hai jo ke May ke ant mein announce hui thi.
Read more »
لبنانی آرمی چیف پاکستان دورے پر روانہ; امریکا-ایران مذاکرات میں حصہلبنانی آرمی چیف جنرل روڈولف حیقل پاکستان دورے پر روانہ ہوئے جہاں وہ پاکستانی مقابلہ فیلڈ مارشل آسیب منیر سے ملنے جارہے ہیں۔ یہ دورہ پاکستانی mediation کے تحت americano-iranske munaẓẓarat se related hai jo middle east mein war khatam karne ke liye hain. lubbnān ko is war mein hezbullah ke hamle se mubtila kar diya gaya, aur israeli jawab hamle se kai log murde hain. lebnani president ne kaha ke iran lebnon mein interference band kare. lebnon ki foj ko chotidar samjhauta tayar karnā hai lekin hezbullah ne ise na mannā.
Read more »
Siri 2.0 کی تیاریں: اے پی ایل کا بزنسایبل Siri میں بڑی تبدیلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو WWDC 2026 میں سامنے آ سکتی ہیں۔ بلوئمبرگ رپورٹر مارک گرمن کی معلومات کے مطابق، نئے Siri کو AI نظام کے طور پرAdvanced稻草 tallai ga Features mein personal context ko samajhna, Google Gemini ke sath partnership, aur beta rollout shamil hain.
Read more »
Gilgit-Baltistan Elections: Voting Concludes PeacefullyGilgit-Baltistan elections 2026 ke liye polling 24 seats par 24 June ko aik shahadari tarah sahi waqt par poora hua, jahan voting 8:00 am se 5:00 pm tak sabhi constituency par bina koi choti khatarnahe ki waja se rahaa. Aik garm jang ke liye PPP, PML-N aur doosri siyasi parties ke beech samjhauta hona hai. PPP ne 23 candidates, PML-N ne 22 candidates, Jamiat Ulema-e-Islam ne 9 candidates, Islami Tehreek Pakistan ne 10 candidates, Majlis Wahdat-e-Muslimeen ne 7 candidates, aur Istehkam-e-Pakistan Party ne 15 candidates field kiye hain.
Read more »
Gilgit-Baltistan elections: PPP ne jit liya 9 khaatayon meinGilgit-Baltistan elections ko aaj shan o shamshaab mein poora hua. People ne elections mein shirakati ke liye apni jeevan ki kamiyan kar di. Preliminary unofficial results ke anusaar, Pakistan Peoples Party (PPP) ne 9 khaatayon mein jit liya hai. PPP ne GBA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 aur 19 khaatayon mein jit liya hai. Independent candidates ne GBA 3, 23 aur 24 khaatayon mein jit liya hai. PML-N ne GBA 22 aur MWM ne GBA 8 khaata mein jit liya hai.
Read more »