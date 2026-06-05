آئرلینڈ نے اسرائیل کے دو وزارتی وزرا کے خلاف داخلے پر پابندی عائد کر دی

آئرلینڈ نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بزالیل اسموٹرچ کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اس فیصلے کا انکاو آئرش وزیراعظم مائیکل مارٹن نے غزہ میں امداد فریم ہجاد کے بعد اسرائیلی وزیر کی سوشل میڈیا پر شائع کردہ ویڈیوز کو غیر انسانی قرار دیا تھا۔ یہ پابندی برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک کی بعد سے ہے۔
آئرلینڈ نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بزالیل اسموٹرچ کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آئرلینڈ کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں وزرا کے بیانات اور طرزِ عمل فلسطینیوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کا رویہ مزید سخت اقدامات کا متقاضی ہے۔ آئرش وزیراعظم مائیکل مارٹن نے یورپی یونین اور مغربی بلقان سربراہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر انصاف نے حکام کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر بن گویر یا اسموتریچ آئرلینڈ آنے کی کوشش کریں تو انہیں ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیراعظم مارٹن نے کہا کہ دونوں اسرائیل ی وزرا کے بیانات اور اقدامات دراصل فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے ختم کرنے کی خواہش کی عکاشی کرتے ہیں۔ ان کے اس رویے کے باعث یورپی یونین کی سطح پر بھی ان کے خلاف پابندیوں پر غور کیا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ آئرش حکومت کا یہ فیصلہ گزشتہ ماہ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے۔ صمود فلوٹیلا کو روکنے اور کارکنوں کو حراست میں لینے کے بعد اسرائیل ی وزیر ایتمار بن گویر نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شیئر کی تھیں جنھیں متعدد ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے توہین آمیز اور غیر انسانی قرار دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق آئرلینڈ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنھوں نے ایتمار بن گویر اور اسموٹریچ کے خلاف سفری پابندی اں یا دیگر تادیبی اقدامات کیے ہیں۔ اس سے قبل برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بعض دیگر ممالک بھی ان دونوں اسرائیل ی وزرا کے خلاف کارروائیاں کر چکے ہیں.
آئرلینڈ نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بزالیل اسموٹرچ کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آئرلینڈ کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں وزرا کے بیانات اور طرزِ عمل فلسطینیوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کا رویہ مزید سخت اقدامات کا متقاضی ہے۔ آئرش وزیراعظم مائیکل مارٹن نے یورپی یونین اور مغربی بلقان سربراہ اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر انصاف نے حکام کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر بن گویر یا اسموتریچ آئرلینڈ آنے کی کوشش کریں تو انہیں ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیراعظم مارٹن نے کہا کہ دونوں اسرائیلی وزرا کے بیانات اور اقدامات دراصل فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے ختم کرنے کی خواہش کی عکاشی کرتے ہیں۔ ان کے اس رویے کے باعث یورپی یونین کی سطح پر بھی ان کے خلاف پابندیوں پر غور کیا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ آئرش حکومت کا یہ فیصلہ گزشتہ ماہ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے۔ صمود فلوٹیلا کو روکنے اور کارکنوں کو حراست میں لینے کے بعد اسرائیلی وزیر ایتمار بن گویر نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شیئر کی تھیں جنھیں متعدد ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے توہین آمیز اور غیر انسانی قرار دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق آئرلینڈ ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنھوں نے ایتمار بن گویر اور اسموٹریچ کے خلاف سفری پابندیاں یا دیگر تادیبی اقدامات کیے ہیں۔ اس سے قبل برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بعض دیگر ممالک بھی ان دونوں اسرائیلی وزرا کے خلاف کارروائیاں کر چکے ہیں
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