آئرلینڈ کرکٹ ٹیم جنوری 2027 میں پاکستان کا تاریخی دورہ کرے گی
آئرلینڈ کی مرد کرکٹ ٹیم جنوری 2027 میں پاکستان کا تاریخی دورہ کرے گی۔ لاہور میں چھ روزہ میچز اور قومی ٹیم سے سیریز کھیلی جائے گی۔
آئرلینڈ کی مرد کرکٹ ٹیم جنوری 2027 میں پاکستان کا پہلا تاریخی دورہ کرے گی۔ یہ اہم قدم آئرلینڈ کی ٹیم کے لیے 2027 کے ICC مرد کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے تیاریوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس تاریخی دورے کے تحت آئرلینڈ کی ٹیم لاہور میں کل چھ روزہ میچز کھیلے گی۔
پاکستان میں میچز کی تفصیلات اور شیڈول
آئرلینڈ کی ٹیم 9 جنوری کو پاکستان پہنچے گی جبکہ چھ میچز کی سیریز 13 جنوری سے 24 جنوری تک جاری رہے گی۔ تمام میچز لاہور کے مشہور گیڈافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ یہ سیریز پاکستان شہنزادز کے خلاف تین میچز اور پاکستان کی سینئر ٹیم کے خلاف تین روزہ بین الاقوامی سیریز پر مشتمل ہوگی۔Also readAmazon UK Launches Online Car Sales 2027 with Hyundai
پاکستان شہنزادز کے خلاف تین میچز 13 جنوری سے 17 جنوری تک کھیلے جائیں گے۔ پاکستان بمقابلہ آئرلینڈ کی باقی سیریز 20 جنوری سے 24 جنوری تک جاری رہے گی۔ تمام چھوں میچز دن کے کھیل کے طور پر شیڈول کیے گئے ہیں۔ یہ میچز دونوں ٹیموں کے لیے اہم تجربے کا باعث ہوں گے۔
گریام ویسٹ اور کرکٹ آئرلینڈ کی پالیسی
گریام ویسٹ، ڈائریکٹر آف ہائی پرفارمنس، کرکٹ آئرلینڈ نے اس دورے کو ٹیم کی تیاریوں کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ میچز آئرلینڈ کی آخری روزہ کرکٹ پروگرام کو مزید بہتر بنائیں گے۔ ٹیم کے کوالیفائرز کے لیے تیاریوں میں اربط کی ضرورت ہے۔
بیتھ نیٹ ورکس اور کرکٹ آسٹریلیا کی طرف سے متعدد فارمیٹس کی سیریز کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم، آئرلینڈ کے کوالیفائر مہم اور 2027 کے ورلڈ کپ کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے صرف روزہ میچز طے پائے ہیں۔ یہ فیصلہ دونوں کرکٹ بورڈز کے درمیان طویل مدتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بھی مفید ہے۔
تاریخی پس منظر اور مستقبل کے اہم مقاصد
آئرلینڈ کی مرد ٹیم کی جانب سے پاکستان کا یہ دورہ تاریخ میں پہلا ہے۔ اس سے قبل 2022 میں آئرلینڈ کی خواتین کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر کے ٹی 20 بین الاقوامی سیریز جیتی تھی۔ 2027 کے ورلڈ کپ کوالیفائرز 2027 میں جنوبی افریقہ اور نمیبیا میں منعقد ہوں گے۔ آئرلینڈ کو ان میچز میں اچھی کارکردگی دکھانی ہے۔
2027 کے ورلڈ کپ کے لیے جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نمیبیا مشترکہ میزبان ہوں گے۔ آئرلینڈ کو 2027 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے شعبے میں تعاون کو فروغ دے گا۔
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