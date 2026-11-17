آئل کی قیمتوں میں کمی، ایرانی تناؤ نے نقصان محدود کیا
امریکی تیل کے ذخائر میں اضافے نے قیمتوں میں کمی کی، لیکن ایران اور امریکہ کے تناؤ اور خلیج ہرمز میں بحری خطرے نے یہ کمی محدود رکھی۔
خام تیل کی قیمت وں میں بدھ کو واضح کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی بنیادی وجہ امریکہ میں خام تیل اور ایندھن کے ذخائر میں اضافے کی تازہ رپورٹ تھی۔ امریکی تیل کی صنعت کے ادارے (API) کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے میں ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا، جس نے مارکیٹ میں فروغ کو متاثر کیا۔ تاہم، خلیجی خطے میں جاری جیو پولیٹیکل کشیدگی نے قیمتوں میں گرے کی حد بندی کی اور نقصان کو محدود رکھا۔
امریکی ذخائر میں اضافے کی تفصیلات
امریکہ کے مغربی ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کی فیوچر قیمتوں میں 56 سینٹ کی کمی آئی، جو کہ 0.65 فیصد کے تناسب پر ختم ہوئیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ فی گھنٹہ 0149 جی ایم ٹی کے دوران ہر بیرل کے لیے 85.45 ڈالر کی سطح پر آئی۔ اس کے مقابلے میں برینٹ کرڈ کی قیمتوں میں 16 سینٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی، جو کہ 0.17 فیصد کے تناسب پر ہے، اور فی گھنٹہ 92.98 ڈالر فی بیرل پر تجارت ہو رہی ہے۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
امریکی پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے جمعہ کی شام جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق، 13 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں خام تیل کے ذخائر میں 5.28 ملین بیرل کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ، گیسolin کے ذخائر میں 5.12 ملین بیرل اور ڈسٹیلیٹ انوینٹریز میں 351,000 بیرل کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ مارکیٹ میں سپلائی کے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔
امریکہ و ایران کے درمیان تناؤ کی شدت
باؤلر کی افواج نے بدھ کو اعلان کیا کہ انہوں نے ایران کی جانب سے اس ملک پر فضائی حملوں کو روک دیا، جو امریکی نیوی کی پانچویں فلیٹ کے میزبان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس تنازعے میں مزید عروج کی نشاندہی کرتا ہے، جس کے بعد امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ منگل کے دن دونوں ممالک کے درمیان حملوں کی تبادلہ ہوئی، جس نے خطے میں عدم استحکام کو بڑھایا۔
اس تناؤ کے درمیان، ایران اور عمان و قطر کے درمیان ذرائع سے مذاکرات جاری ہیں، حالانکہ خطے میں صورتحال انتہائی حساس ہے۔ امریکہ نے منگل کے روز ایرانی ڈرونز کے حملے کے جواب میں ایرانی جزیرہ قشم پر میزائل لانچنگ سائٹ پر حملہ کیا۔ باؤلر میں واقع امریکی فوجی ریڈار سسٹم پر ڈرون حملے بھی رپورٹ ہوئے، جس سے علاقائی سیکیورٹی کے خطرات مزید بڑھے۔
خلیج ہرمز میں بحری رسد کا خطرہ
خلیج ہرمز میں بحری جہاز رانی کے رکاوٹوں نے بھی قیمتوں میں گراوٹ کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پیر کے روز، عمان کے ساحل کے قریب خلیج ہرمز میں سفر کر رہے ایک ایل پی جی ٹینکر پر پروجیکٹل سے حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے کو جہاز چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ LSEG کے تجزیہ کاروں نے منگل کی شام ایک نوٹ میں کہا کہ اگرچہ متبادل راستوں کے ذریعے علاقائی سپلائی بحال ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں ہرمز میں بہاؤ کا نارملائزیشن ممکن نہیں ہے۔
یمن کے ایران کے ہمنوا حوثیوں نے منگل کو اعلان کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے مشرق مغربی پائپ لائن کے دو پمپ اسٹیشنز کی طرف پانچ ڈرونز کا استعمال کیا۔ اس پائپ لائن کا استعمال اسٹریٹ آف ہرمز سے بچنے کے لیے کیے جانے والے تیل کی برآمدات کے لیے ینبو پورٹ تک پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، جو کہ خطے میں تیل کی برآمدات کے اہم متبادل راستے ہیں۔
آئندہ منڈیوں پر ممکنہ اثرات
مارکیٹ ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکی ذخائر میں اضافے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں مستقل مزاجی سے کمی کا رجحان نظر آ سکتا ہے۔ تاہم، خلیج فارس میں جاری جھڑپیں اور بحری جہاز رانی کے خطرات سپلائی چین کو متاثر کرتے ہوئے قیمتوں کو اوپر کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اگر تنازعہ مزید بڑھتا ہے تو، خلیج ہرمز کے راستے تیل کی برآمدات پر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں، جو عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اچانک اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
آئندہ چند روز میں خطے میں ہونے والے دیگر سفارتی مذاکرات اور بحری سلامتی کی کارروائیاں قیمتوں کی سمت طے کرنے میں اہم ثابت ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان مزید تصادم ہوتا ہے، تو برینٹ کرڈ اور وٹسائیڈ کی قیمتوں میں 90 ڈالر فی بیرل سے اوپر جانے کا امکان ہے، خاص طور پر اگر سپلائی کے راستے بند ہو جائیں۔
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