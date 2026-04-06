آئل انڈسٹری کا حکومت کے گارنٹیڈ ریٹرن ماڈل کو مسترد کرنا: پرائسنگ نظام پر نیا تنازعہ

آئل انڈسٹری نے حکومت کے گارنٹیڈ ریٹرن ماڈل کو مسترد کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں پرائسنگ نظام پر بحث چھڑ گئی ہے۔ صنعت کا مؤقف ہے کہ اس سے حکومت پر سبسڈی کا بوجھ پڑے گا، جو مالی طور پر ناقابل برداشت ہوگا۔ ماہرین اور انڈسٹری کے نمائندوں کے درمیان اس معاملے پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔
آئل انڈسٹری نے حکومت کی جانب سے تجویز کردہ گارنٹیڈ ریٹرن ماڈل کو مسترد کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں آئل پرائسنگ کے نظام پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ صنعت کا مؤقف ہے کہ مجوزہ تبدیلیوں سے حکومت پر سبسڈی کا بوجھ پڑے گا جو مالی طور پر ملک کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ حالیہ برسوں میں ریفائننگ سیکٹر کو درپیش مسائل اور منافع کی کمی نے اس بحث کو مزید ہوا دی ہے۔ ماہرین اور سابق وزراء کی جانب سے اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آرہی ہیں، تاہم انڈسٹری کا کہنا ہے کہ اس بحث میں ریفائنری معیشت کے پیچیدہ پہلوؤں کو
نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ موجودہ پرائسنگ نظام، جو عالمی منڈی کے مطابق ہے، بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، لیکن گارنٹیڈ ریٹرن ماڈل کی صورت میں حکومت کو مسلسل مالی معاونت فراہم کرنا ہوگی۔ اس ماڈل سے حکومت پر سبسڈی کا بوجھ بڑھے گا، جس سے پہلے ہی قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک کے مالی خسارے میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ انڈسٹری کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران پاکستانی لسٹڈ ریفائنریز کو مجموعی طور پر 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے، جبکہ اس شعبے میں سرمایہ کاری پر منافع کی شرح دیگر صنعتوں کے مقابلے میں انتہائی کم رہی ہے۔ یہ صورتحال ریفائننگ سیکٹر میں سرمایہ کاری کو مزید غیر یقینی بنا سکتی ہے۔\ریفائننگ مارجن کی غیر مستقل نوعیت پر روشنی ڈالتے ہوئے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مارجن جغرافیائی اور سیاسی حالات سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق، منافع بخش مواقع بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ ریفائنریز اکثر دباؤ کا شکار رہتی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ریفائنری مصنوعات، جیسے فرنس آئل اور پٹرول، اکثر خام تیل کی قیمت سے کم نرخوں پر فروخت ہوتی ہیں، جس سے مجموعی منافع متاثر ہوتا ہے۔ ان حالات میں، اگر مارکیٹ بیسڈ نظام برقرار رکھا جاتا ہے تو عارضی منافع کی صورت میں حکومتی مداخلت کی کوششیں پالیسی میں عدم تسلسل پیدا کریں گی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ہوگا۔ اس کے برعکس، گارنٹیڈ ریٹرن ماڈل سرمایہ کاروں کو ایک محفوظ اور مستحکم ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حکومت پر مالی بوجھ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ آئل انڈسٹری کا اصرار ہے کہ موجودہ نظام، جو عالمی منڈی کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے، زیادہ پائیدار اور منصفانہ ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ کی قوتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، حکومت اس معاملے پر مختلف آراء اور تجاویز پر غور کر رہی ہے تاکہ ریفائننگ سیکٹر کے لیے بہترین پالیسی تیار کی جا سکے۔\اس صورتحال میں، حکومت اور آئل انڈسٹری کے درمیان بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد ایک ایسا حل تلاش کرنا ہے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ کرے۔ انڈسٹری چاہتی ہے کہ حکومت ایک ایسا نظام نافذ کرے جو سرمایہ کاری کو راغب کرے اور ریفائننگ سیکٹر کی ترقی میں مددگار ثابت ہو۔ اس کے علاوہ، حکومت کو چاہیے کہ وہ ریفائنریز کو درپیش چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ایک ایسا ماحول بنائے جو انہیں عالمی منڈی میں مسابقت کرنے کے قابل بنائے۔ اس کے علاوہ، حکومت کو ریفائننگ سیکٹر میں شفافیت کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو منصفانہ مواقع مل سکیں۔ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر مزید غور و خوض جاری ہے اور آئندہ دنوں میں اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ حکومت کا مقصد ایک ایسا متوازن نظام لانا ہے جو ریفائننگ سیکٹر کی ترقی کو یقینی بنائے اور صارفین کو مناسب قیمتوں پر مصنوعات کی فراہمی کو بھی ممکن بنائے۔ اس کے علاوہ، حکومت اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ کسی بھی فیصلے سے ملک کے مالیاتی استحکام پر منفی اثر نہ پڑے۔ اس کے لیے، حکومت ماہرین، انڈسٹری کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے۔
