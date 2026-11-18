آئمہ خان اور منیب بٹ کا حنا الطاف کے 'کراچی جیل' بیانات پر ردعمل اور لندن میں اعزازی سروس
اداکارا آئمہ خان اور منیب بٹ نے حنا الطاف کے 'کراچی جیل' بیان پر اپنا نقطہ نظر دیا۔ دونوں نے لندن میں اعزازی سروس جیتنے اور منیب بٹ کے سیاسی رجحان کے بارے میں بھی تفصیلات شیئر کیں۔
اداکارہ آئمہ خان اور ان کے شوہر منیب بٹ نے پاکستانی اداکارہ حنا الطاف کے کراچی کے حوالے سے کردہ مشہور بیان پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے شہر کے بارے میں مثبت تجربات پیش کیے ہیں۔ یہ جوڑا حال ہی میں لندن کا سفر کرکے واپس آیا ہے جہاں انہوں نے اپنی فنکارانہ خدمات کے اعتراف میں اعزازی سروسز حاصل کیں۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران دونوں نے حنا الطاف کے بیان کا حوالہ دیا اور بتایا کہ آئمہ خان نے حنا کا ویڈیو نہیں دیکھا لیکن وہ خود کراچی میں مکمل آزادی کا احساس کرتی ہیں۔ آئمہ نے کہا کہ وہ کبھی بھی کراچی میں پابندی محسوس نہیں کرتیں بلکہ وہاں رہتے ہوئے انہیں آزادی اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔
آئمہ خان اور منیب بٹ کا حنا الطاف کے بیان پر ردعمل
آئمہ خان نے واضح کیا کہ وہ حنا الطاف کے بیان کے سیاق و سباق سے مکمل آگاہ نہیں ہیں لیکن ان کا ذاتی تجربہ بالکل مختلف رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے بہت پیار کرتی ہیں اور اس بات پر امید ظاہر کی کہ ملک میں خواتین کی طاقتور position میں اضافہ جاری رہے گا۔ منیب بٹ نے بھی اپنی بیٹی کی بات کی تائید کی اور کہا کہ لوگ اکثر اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ منیب نے کراچی اور سندھ کے بارے میں منفی تاثر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال اس طرح نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کراچی کو غلط تصویر دینا درست نہیں ہے اور یہ شہر اپنے مثبت پہلوؤں کا حامل ہے۔Also readPortugal beats Wales in their second match since retirement of Cristiano Ronaldo
یاد رہے کہ حنا الطاف نے سابقہ دنوں میں لندن سے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے کراچی واپس آنے کو 'جیل' واپسی سے تشبیہ دی تھی۔ انہوں نے خواتین کی آزادی اور حفاظت کے مسائل کو اجاگر کیا تھا اور کہا کہ خواتین کو شہر میں آزادانہ گھومنے پھرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ان کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر شدید بحث چھڑ گئی اور لوگوں کے ردعمل مختلف تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی جبکہ دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ آئمہ اور منیب کا ردعمل اس مہم جوئی کا ایک اہم حصہ بنا جو شہر کے بارے میں مختلف نظریات کے تقابلی جائزے کا سبب بنی۔
لندن میں اعزازی سروس اور پارلیمنٹ کا دورہ
آئمہ خان اور منیب بٹ کو برٹش پارلیمنٹ ہاؤسز آف پارلیمنٹ، ویسٹ منسٹر میں ایک اعزازی تقریب میں سروسز پیش کی گئیں۔ یہ تقریب ان کی پاکستانی ڈراما اور تفریحی صنعت میں خدمات اور برطانوی پاکستانی ناظرین میں مقبولیت کے اعتراف میں منعقد کی گئی۔ برطانوی پاکستانی اراکین پارلیمنٹ ناز شاہ نے بریڈ فورڈ ویسٹ حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے دونوں کو سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ فن کی حوصلہ افزائی کرنے والے عطا الحق نے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ یہ اعزاز دونوں کے لیے ایک تاریخی لمہ تھا کیونکہ اس نے ان کی بین الاقوامی سطح پر پہچان کو مزید مستحکم کیا۔
منیب بٹ نے اس موقع پر بتایا کہ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ کا دورہ کیا اور ایک ممبر پارلیمنٹ سے ملاقات کی جس نے انہیں سیاست میں دلچسپی لینے پر اکسایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ملاقات نے انہیں سیاسی میدان میں اپنے قدم جماؤ کا یقین دلایا۔ یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ منیب بٹ صرف اداکاری تک محدود نہیں رہنا چاہتے بلکہ وہ سماجی اور سیاسی سطح پر بھی فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی فنکار اب صرف تفریح کے ذرائع نہیں بلکہ معاشرتی تبدیلی کے بھی اہم کھلاڑی بن سکتے ہیں۔
سیاسی رجحان اور مستقبل کے اقدامات
منیب بٹ کا سیاسی میدان میں قدم رکھنے کا ارادہ ابھی شروع ہوا ہے اور انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات شیئر نہیں کیں۔ تاہم، ان کے اس بیان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے فنکارانہ پس منظر کا استعمال کرتے ہوئے نسلوں کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں گے۔
آئمہ خان اور منیب بٹ کا یہ سفر محض اعزازات حاصل کرنے تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے پاکستانی ثقافت کو برطانیہ میں فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے اس سفر سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستانی فنکار عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے زور پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں ان کے کام کا تجزیہ کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ وہ اپنے فن اور سیاست کے ذریعے کس طرح معاشرتی تبدیلی لے آتے ہیں۔
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