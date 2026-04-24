آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جی ڈی پی کا ہدف 5.1 فیصد مقرر کرنے کا امکان

حکومت پاکستان نے آئندہ مالی سال 27-2026ء کے لیے بجٹ تیار کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں جی ڈی پی کی شرح نمو کا ہدف 5.1 فیصد اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف ساڑھے 15 ہزار ارب روپے سے زائد مقرر کرنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کی آمد اور بجٹ تجاویز پر مشاورت بھی شامل ہے۔
حکومت پاکستان آئندہ مالی سال 27-2026ء کے لیے ایک महत्वाकांक्षी بجٹ تیار کر رہی ہے جس میں معاشی نمو اور ٹیکس وصولی کے اہداف کو بلند رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں مجموعی گھریلو پیداوار ( جی ڈی پی ) کی شرح نمو کا ہدف 5.
1 فیصد مقرر کرنے کا امکان ہے، جو کہ رواں مالی سال کے 4.2 فیصد کے ہدف سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی، حکومت کا ارادہ ہے کہ ٹیکس وصولیوں کو ساڑھے 15 ہزار ارب روپے سے تجاوز کرایا جائے، جو کہ رواں مالی سال کے 14 ہزار 131 ارب روپے کے ہدف سے نمایاں اضافہ ہے۔ تاہم، یہ اہداف بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی پیشگوئیوں سے مختلف ہیں، جنہوں نے شرح نمو کے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف)، عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت کی شرح نمو کے بارے میں حکومت کے ہدف سے کم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق، بجٹ کی تیاری کا عمل جاری ہے اور مختلف اسٹیک ہولڈرز سے موصول ہونے والی تجاویز کا جائزہ لیا جارہا ہے۔ ان تجاویز میں سے قابل عمل اور معاشی طور پر درست تجاویز کو بجٹ میں شامل کرنے کے لیے حتمی شکل دی جارہی ہے۔ بجٹ کی تیاری میں آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ بینچ مارکس اور شرائط کو مدنظر رکھا جارہا ہے تاکہ پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنایا جاسکے۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن اگلے ماہ پاکستان کے دورے پر آئے گا، جس کے دوران بجٹ تجاویز پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی اور انہیں حتمی شکل دی جائے گی۔ حکومت کا مقصد ہے کہ جون کے پہلے عشرے میں اگلے مالی سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، تاکہ وقت پر منظوری حاصل کی جاسکے اور معاشی پالیسیوں کو نافذ کیا جاسکے۔ بجٹ میں ٹیکس وصولی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے پر بھی توجہ دی جارہی ہے۔ اس سال جون تک انکم ٹیکس ریٹرن میں مزید 10 لاکھ افراد کو شامل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اگلے سال مارچ تک گوشواروں میں مزید ساڑھے 7 لاکھ افراد کو شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس بجٹ میں درآمدی مصنوعات پر کسٹم ویلیو میں اضافہ بھی شامل ہے، جس سے مہنگے ہونے والے 62 اسمارٹ فونز اور ان پر عائد ٹیکس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد درآمدی مصنوعات پر ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا اور مقامی صنعتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے ایل این جی (LNG) کی اسپاٹ خریداری کا فیصلہ کیا ہے اور تین کارگوز کے لیے بڈز طلب کیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ملک میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور گیس کی قلت سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حکومت توانائی کے شعبے میں خودکفیل ہونے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جس میں ایل این جی کی درآمد بھی شامل ہے۔ مجموعی طور پر، آئندہ مالی سال کا بجٹ معاشی ترقی، ٹیکس وصولی میں اضافہ اور توانائی کے شعبے میں خودکفیل ہونے کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جارہا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جہاں تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ بجٹ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے یہ اقدامات معیشت کو مستحکم کرنے اور ترقی کے راستے پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے
