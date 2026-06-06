آئندہ مالی سال کے لیے صحت شعبہ کے ترقیاتی بجٹ میں 22 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز

آئندہ مالی سال کے لیے صحت شعبہ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 22 ارب روپے کے بجٹ کی تجویز glaring ہے۔ نئے_from_ جاری_from_ منصوبوں_from_ کے_for_ اثاثہ_from_ بیٹ_from_ جا_from_ جاری_from_ منصوبوں_from_ کے_for_ اثاثہ_from_ بیٹ_from_ جا_from_ لیکن_from_ لیکن_from_ الگ_from_ الگ_from_ بیٹ_from_ جا_from_ بھی_from_ مختص_from_ کردیا_from_ گیا_from_ ہے._ اس_from_ میں_from_ کینسر_from_ اسپتال_from_، انسداد_from_ ہیپاٹائٹس_from_ سی_from_، انسداد_from_ ذیابیطس_from_، انٹیگریٹڈ_from_ ڈیزیز_from_ سرویلنس_from_ سسٹم_from_ اور_from_ نیشنل_from_ انسٹی_from_ ٹیوٹ_from_ آف_from_ ہیلتھ_from_ کی_from_ لیبارٹری_from_ جیسے_from_ اہم_from_ منصوبے_from_ شامل_from_ ہیں_from_۔ وزیراعظم_from_ قومی_from_ صحت_from_ پروگرام_from_ کے_for_ لیے_from_ 2_from_ ارب_from_ روپے_from_ مختص_from_ کرنے_from_ کی_from_ سفارش_from_ بھی_from_ ہوئی_from_ ہے_from_۔
آئندہ مالی سال کے لیے شعبہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آگئیں جن کے تحت نئے اور جاری منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 22 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق ہیلتھ سیکٹر کے 21 جاری اور 12 نئے منصوبوں کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے۔ نئے منصوبوں کے لیے 2 ارب 64 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ جاری منصوبوں کے لیے 19 ارب 36 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ منصوبوں میں اسلام آباد کینسر اسپتال کے لیے ایک ارب 29 کروڑ 76 لاکھ روپے اور جناح اسپتال پولی کلینک منصوبے کے لیے ڈیڑھ ارب روپے شامل ہیں۔ وزیراعظم کے انسداد ہیپاٹائٹس سی پروگرام کے لیے ڈیڑھ ارب روپے، انسداد ذیابیطس پروگرام کے لیے ایک ارب روپے اور انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس سسٹم کی ترقی کے لیے ایک ارب 83 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی متعدی امراض لیبارٹری کے لیے ایک ارب روپے اور جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے 50 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش بھی شامل ہے۔ پی elle میڈیکل زون میں اسٹروک اور کریٹیکل کیئر سہولیات کی توسیع کے لیے ڈیڑھ ارب روپے اور اسلام آباد کینسر اسپتال کے آلات کی خریداری کے لیے بھی ڈیڑھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ وزیراعظم قومی صحت پروگرام کے لیے 2 ارب روپے، ایچ آئی وی ، ایڈز ، ملیریا اور ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے 50 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ڈرگ کنٹرول کے لیے 14 کروڑ اور قومی آبادی کے ایکشن پلان کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز بھی دستاویزات میں شامل ہے.
آئندہ مالی سال کے لیے شعبہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات سامنے آگئیں جن کے تحت نئے اور جاری منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 22 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق ہیلتھ سیکٹر کے 21 جاری اور 12 نئے منصوبوں کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے۔ نئے منصوبوں کے لیے 2 ارب 64 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ جاری منصوبوں کے لیے 19 ارب 36 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ منصوبوں میں اسلام آباد کینسر اسپتال کے لیے ایک ارب 29 کروڑ 76 لاکھ روپے اور جناح اسپتال پولی کلینک منصوبے کے لیے ڈیڑھ ارب روپے شامل ہیں۔ وزیراعظم کے انسداد ہیپاٹائٹس سی پروگرام کے لیے ڈیڑھ ارب روپے، انسداد ذیابیطس پروگرام کے لیے ایک ارب روپے اور انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس سسٹم کی ترقی کے لیے ایک ارب 83 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی متعدی امراض لیبارٹری کے لیے ایک ارب روپے اور جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے 50 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش بھی شامل ہے۔ پی elle میڈیکل زون میں اسٹروک اور کریٹیکل کیئر سہولیات کی توسیع کے لیے ڈیڑھ ارب روپے اور اسلام آباد کینسر اسپتال کے آلات کی خریداری کے لیے بھی ڈیڑھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ وزیراعظم قومی صحت پروگرام کے لیے 2 ارب روپے، ایچ آئی وی، ایڈز، ملیریا اور ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے 50 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ڈرگ کنٹرول کے لیے 14 کروڑ اور قومی آبادی کے ایکشن پلان کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز بھی دستاویزات میں شامل ہے
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