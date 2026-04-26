آئندہ بارہ گھنٹوں میں ملک بھر میں گرم اور خشک موسم کی پیش گوئی

محکمہ موسمیات نے آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرم اور خشک موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ بھارتی زیرانتظام کشمیر میں بھی خشک حالات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اسلام آباد: محکمہ موسمیات نے آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں گرم اور خشک موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، صبح کے اوائل میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت اسلام آباد میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ اور مظفرآباد میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، گلگت میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ اور مری میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ تھے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی کوئی توقع نہیں ہے اور مجموعی طور پر موسم خشک اور گرم رہے گا۔ دن کے وقت درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو گرم موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بلا ضرورت دھوپ سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کے علاوہ، بھارتی زیرانتظام کشمیر کے کئی شہروں میں بھی خشک حالات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ان شہروں میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ شامل ہیں۔ صبح کے اوائل میں وہاں کا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور پلوامہ اور بارہمولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے، خاص طور سے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں جہاں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جانے کا امکان ہے۔ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور براہ راست سورج کی روشنی میں جانے سے بچنے کی سفارش کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ اس خشک موسم کی وجہ سے فصلوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، موجودہ صورتحال میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں بھی شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ان علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے متعلقہ حکام کو گرمی سے متعلقہ امراض سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر، شہریوں کو گھر کے اندر رہنے اور ضروری کاموں کے لیے ہی باہر نکلنے کی تلقین کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ آئندہ چند دنوں تک موسم کے زیادہ تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور گرم خشک موسم کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو صحت کے حوالے سے احتیاطی ہدایات پر عمل کرنے اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال کی صورت میں متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات مسلسل صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور عوام کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ موسم کے اس شدید ردوبدل کے باعث پینے کے صاف پانی کی قلت کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے، جس کے پیش نظر حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے
محکمہ موسمیات موسم گرم موسم خشک موسم درجہ حرارت