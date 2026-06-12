آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی تجاویز

سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اور پنشن میں 7 فیصد اضافے کی تجویز، کنوینس اور میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ متوقع
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ وں اور الاؤنس ز میں اضافے کی مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ وں میں 10 فیصد اضافے کی تجویز دی ہے جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں 7 فیصد اضافے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کنوینس الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمین کو ملنے والے ایڈہاک الاؤنس ز میں سے ایک الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے جس سے ان کی بنیادی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہ وں میں اضافہ دو مرحلوں میں کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں گریڈ ایک کے ملازمین کو زیادہ اضافہ دیا جائے گا تاکہ ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ دوسرے مرحلے میں دیگر گریڈز کے ملازمین کے لیے اضافہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ان تجاویز پر حتمی فیصلہ وزیر خزانہ کریں گے۔ علاوہ ازیں سرکاری ملازمین کی تنخواہ وں میں اضافے سے مجموعی طور پر ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے کے اضافی اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ تنخواہ وں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے لیکن حکومت کا موقف ہے کہ اس سے ملازمین کی قوت خرید بڑھے گی اور معیشت کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ پنشن میں اضافے سے ریٹائرڈ ملازمین کو بھی ریلیف ملے گا۔ بجٹ میں ان تجاویز کو شامل کرنے سے پہلے مختلف وزارتوں سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ بجٹ میں تمام شعبوں کے توازن کو مدنظر رکھا جائے گا.
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کی مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے کی تجویز دی ہے جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن میں 7 فیصد اضافے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کنوینس الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملازمین کو ملنے والے ایڈہاک الاؤنسز میں سے ایک الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے جس سے ان کی بنیادی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ دو مرحلوں میں کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں گریڈ ایک کے ملازمین کو زیادہ اضافہ دیا جائے گا تاکہ ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ دوسرے مرحلے میں دیگر گریڈز کے ملازمین کے لیے اضافہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ان تجاویز پر حتمی فیصلہ وزیر خزانہ کریں گے۔ علاوہ ازیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے مجموعی طور پر ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے کے اضافی اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے لیکن حکومت کا موقف ہے کہ اس سے ملازمین کی قوت خرید بڑھے گی اور معیشت کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ پنشن میں اضافے سے ریٹائرڈ ملازمین کو بھی ریلیف ملے گا۔ بجٹ میں ان تجاویز کو شامل کرنے سے پہلے مختلف وزارتوں سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ بجٹ میں تمام شعبوں کے توازن کو مدنظر رکھا جائے گا
بجٹ تنخواہ سرکاری ملازمین الاؤنس پنشن
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