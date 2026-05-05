آئندہ وفاقی بجٹ میں سخت مالی اقدامات متعارف کرائے جائیں گے

اسلام آباد (مدثر علی رانا) – وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت مالی سال 2026-27 کے لیے آئندہ وفاقی بجٹ میں سخت مالی اقدامات متعارف کروانے کے لیے تیار ہے، جس میں عوامی اخراجات کو قابو میں رکھنے اور محصولات کی وصولی کو بہتر بنانے پر زوردیا جائے گا۔ حکام نے بتایا کہ اہم تجاویز میں ٹیکس بیس کو وسیع کرنا، سیلز ٹیکس چھوٹ کو کم کرنا اور مالی نظم و ضبط کو مضبوط کرنے کے لیے غیر ضروری اخراجات میں کمی شامل ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے تقریباً 15.
5 ٹریلین روپے کا ٹیکس وصولی کا ہدف مقرر کرنے کی امید ہے، کیونکہ حکومت ٹیکس سے جی ڈی پی کے تناسب کو بڑھانے اور عوامی قرض کو جی ڈی پی کے 70 فیصد کے قریب لانے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ متعلقہ حکام کے ساتھ مشوروں کے مطابق ہے۔ اس بجٹ میں حکومت کی جانب سے مالی استحکام اور معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔ حکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ علاقائی تناؤ کے درمیان عالمی توانائی بازاروں کو متاثر کرنے والے اضافی مالی دباؤ سے بچنے کے لیے ایندھن کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے مسلسل اصلاحات اور مستحکم عالمی حالات کے مشروط، پاکستان کی درمیانی مدت کی شرح نمو کو تقریباً 5.5 فیصد پر رکھا ہے۔ افراط زر ایک بڑا مسئلہ ہے، اور توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے سے مجموعی افراط زر ہدف سے تجاوز کرنے کا امکان ہے، اگرچہ بنیادی افراط زر نسبتاً مستحکم ہے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی اشارے ملے جلے نتائج دکھاتے ہیں، آٹوموبائل، تعمیرات اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں میں مضبوط نمو کے ساتھ، لیکن مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے منسلک عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے سے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ حکومت نے رواں مالی سال کے لیے جی ڈی پی کا 1.6 فیصد پرائمری سرپلس کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اگرچہ ایف بی آر اپنے محصولات کے ہدف سے محروم رہا، لیکن اس کمی کو پیٹرولیم لیوی کے زیادہ مجموعے، صوبائی محصولات میں بہتری اور اخراجات میں کمی کے ذریعے جزوی طور پر پورا کیا گیا۔ عدالت کے فیصلوں کے بعد زیر التوا ٹیکسوں کی وصولی سمیت اضافی اقدامات سے تقریباً 322 ارب روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ مزید اقدامات زیر غور ہیں جن میں سبسڈی کو کم کرنا، سرکاری مالیات میں کارکردگی کو بڑھانا اور صوابدیدی اخراجات کو محدود کرنا شامل ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو ملتوی کرنے جیسے عارضی ریلیف کے اقدامات عوامی دباؤ کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں لیکن انہیں پائیدار نہیں سمجھا جاتا۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ بیرونی خطرات - بشمول جیواسٹریٹجک تناؤ، عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال اور تیل کی فراہمی میں ممکنہ خلل - چیلنجز کا باعث بننا جاری ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے ساختی اصلاحات، ٹیکس نظام میں بہتری اور ایک زیادہ کاروباری دوستانہ ماحول ضروری ہوگا، نیز صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی تعاون بھی ضروری ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حملہ امریکی شہریوں کے جہازوں کو نشانہ بنانے کا جواب تھا۔ بیشتر ہرمز کی آبنائے میں بحری جہاز کی نقل و حمل امریکی عہد کے باوجود معطل ہے۔ یہ بجٹ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اہم اقدامات کا مجموعہ ہوگا۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ اس بجٹ کے ذریعے معاشی ترقی کو تیز کیا جائے اور ملک کو مالی استحکام کی طرف گامزن کیا جائے
