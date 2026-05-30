آئندہ بجٹ: سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان

آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی مخالفت کے باوجود حکومت ماحول دوست انرجی کے لیے ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔
آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں ٹیکس وں میں مجوزہ اضافے سے سولر پینل ز، الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں مہنگی ہونے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے سولر پینل ز پر جنرل سیلز ٹیکس (جی ایس ٹی) 10 فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں پر جی ایس ٹی ایک فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے کی بھی تجویز ہے، جبکہ ہائبرڈ گاڑیوں پر یہ شرح 8 فیصد سے بڑھا کر 18 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان اقدامات سے الیکٹرک کاروں، موٹر سائیکلوں، رکشوں، ٹرکوں، بسوں، پک اپ، ٹریکٹر اور ڈبل کیبن گاڑیوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے کی مخالفت کر رہا ہے۔ تاہم حکومت آئی ایم ایف کو ماحول دوست توانائی کے شعبے میں ریلیف دینے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ اگر کسی شعبے میں ٹیکس ریلیف ناگزیر ہے تو اس سے ہونے والے ریونیو کے نقصان کو متبادل ذرائع سے پورا کرنے کے قابل عمل اقدامات پیش کیے جائیں۔ اس صورت میں ہی ریلیف ممکن ہو سکے گا۔ مجوزہ پلان کے تحت سولر پینل ز پر جی ایس ٹی میں اضافے سے شمسی توانائی کی صنعت متاثر ہوگی، جبکہ الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے سے صارفین کی قوت خرید کم ہوگی اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ دوسری جانب ٹیکس ٹائل سیکٹر نے حکومت سے 327 ارب روپے کے ری فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صنعتکاروں نے ٹیکس ، بجلی اور گیس کے نرخوں میں کمی کی بھی اپیل کی ہے۔ ممکنہ اقدام سے برآمد کنندگان کو 100 ارب روپے تک ریلیف ملنے کا امکان ہے، تاہم برآمدی شعبے کے لیے کسی بڑے ریلیف پیکیج کے امکانات ابھی تک محدود ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ آئی ایم ایف نے الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی ہے، جس سے ان گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سولر پینل ز پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، جس سے شمسی توانائی کے استعمال میں کمی آسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ان اقدامات سے ماحول دوست ٹیکنالوجی کی طرف منتقلی سست پڑ سکتی ہے، کیونکہ صارفین کو زیادہ قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کو ان تجاویز پر عمل درآمد کرتے ہوئے توازن برقرار رکھنا ہوگا تاکہ ایک طرف ریونیو میں اضافہ ہو اور دوسری طرف ماحول دوست توانائی کے فروغ کو نقصان نہ پہنچے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل مدت میں ماحول دوست ٹیکنالوجی کو سبسڈی دینا معیشت اور ماحول دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا.
