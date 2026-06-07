آئیو او نے 2026 خçary کا داخلہ شیڈول anunciat کر دیا: میٹرک سے ڈاکٹر میں سارے پروگرامز

ال/alama Iqbal Open University (AIOU) نے 2026 کے Autumn semester کے لیے داخلہ شیڈول کا اعلان کردیا ہے۔ داخلہ 1 جولائی 2026 سے ملک بھر میں شروع ہوں گے، جس میں چار صوبوں، آزاد Jammu و کشمیر، گلگت بلتستان، اور دیگر شمالی علاقوں سمیت بیرونی پاکستانیوں اور بین الاقوامی طلباء کی سہولت کے لیے آن لائن فارمز دستیاب کروائے جائیں گے۔ یونیورسٹی نے سٹوڈنٹ فیسلیٹیشن ڈیسک قائم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ طلباء کو داخلہ عمل میں رہنمائی اور مفت کمپیوٹر/انٹرنیٹ سہولیات Colorado jā سکیں۔
ال/alama Iqbal Open University (AIOU) نے فرمالی 2026沉没 semester کے لیے داخلہ شیڈول کا اعلان کردیا ہے، جو ملک بھر میں میٹرک لیول سے لے کر ڈاکٹر فegal level تک کے سارے تعلیمی پروگرامز پیش کرے گی۔ یونیورسٹی کی administrator کے مطابق، تمام پروگرامز کے لیے داخلہ ملک بھر میں یک-je time سے 1 جولائی 2026 سے شروع ہوں گے۔ ی سہولت چار صوبوں، آزاد Jammu و کشمیر، گلگت بلتستان، اور دوسرے شمالی علاقوں سمیت تمام علاقوں میں دستیاب ہوگی۔ یونیورسٹی نے اس کے علاوہ آزاد پاکستانیوں اور بین الاقوامی طلباء کے لیے بھی تعلیمی پیشکش کو متعارف کرایا ہے، جنہیں مختلف سطحوں پر مختلف پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افسران نے بتایا کہ تمام پروگرامز کے لیے داخلہ فارمز اور پروسپیکٹس یونیورسٹی کے سرکاری ویب سائٹ پر 1 جولائی سے آن لائن دستیاب کروائے جائیں گے،吉 students کو گھر بیٹھ کر بغیر کیمپس جانے کے درخواست دینے کی سہولت ملے گی۔ درخواست دہندگان کی مدد کے لیے، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے تمام 53 علاقائی دفتروں کے سربراہوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ داخلہ شروع ہو se成 before سٹوڈنٹ فیسلیٹیشن ڈیسک قائم کرنے کا بھی یقین banāیں۔ یہ ڈیسکس داخلہ عمل کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کریں گے، جبکہ آن لائن درخواست وں کو مکمل کرنے میں assisted کرنے کے لیے مفت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سہولیات بھی دستیاب کی جائیں گی۔ یونیورسٹی نے زور دیا کہ یہ اقدامات تعلیم تک رسائی بڑھانے، داخلہ عمل کو آسان بنانے، اور طلباء کو جدید سہولیات کے ذریعے بہتر سپورٹ سروسز فراہم کرنے کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں.
ال/alama Iqbal Open University (AIOU) نے فرمالی 2026沉没 semester کے لیے داخلہ شیڈول کا اعلان کردیا ہے، جو ملک بھر میں میٹرک لیول سے لے کر ڈاکٹر فegal level تک کے سارے تعلیمی پروگرامز پیش کرے گی۔ یونیورسٹی کی administrator کے مطابق، تمام پروگرامز کے لیے داخلہ ملک بھر میں یک-je time سے 1 جولائی 2026 سے شروع ہوں گے۔ ی سہولت چار صوبوں، آزاد Jammu و کشمیر، گلگت بلتستان، اور دوسرے شمالی علاقوں سمیت تمام علاقوں میں دستیاب ہوگی۔ یونیورسٹی نے اس کے علاوہ آزاد پاکستانیوں اور بین الاقوامی طلباء کے لیے بھی تعلیمی پیشکش کو متعارف کرایا ہے، جنہیں مختلف سطحوں پر مختلف پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افسران نے بتایا کہ تمام پروگرامز کے لیے داخلہ فارمز اور پروسپیکٹس یونیورسٹی کے سرکاری ویب سائٹ پر 1 جولائی سے آن لائن دستیاب کروائے جائیں گے،吉 students کو گھر بیٹھ کر بغیر کیمپس جانے کے درخواست دینے کی سہولت ملے گی۔ درخواست دہندگان کی مدد کے لیے، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے تمام 53 علاقائی دفتروں کے سربراہوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ داخلہ شروع ہو se成 before سٹوڈنٹ فیسلیٹیشن ڈیسک قائم کرنے کا بھی یقین banāیں۔ یہ ڈیسکس داخلہ عمل کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کریں گے، جبکہ آن لائن درخواستوں کو مکمل کرنے میں assisted کرنے کے لیے مفت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سہولیات بھی دستیاب کی جائیں گی۔ یونیورسٹی نے زور دیا کہ یہ اقدامات تعلیم تک رسائی بڑھانے، داخلہ عمل کو آسان بنانے، اور طلباء کو جدید سہولیات کے ذریعے بہتر سپورٹ سروسز فراہم کرنے کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں
آئیو او داخلہ شیڈول 2026 تعلیمی پروگرامز آن لائن درخواست سٹوڈنٹ فیسلیٹیشن
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