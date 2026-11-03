آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اصولوں پر لازمی عمل نہیں کرتی
سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصول قانون کے مطابق ہوں تو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، آئینی عدالت کا فیصلہ، تفصیلات جانیں۔
آئینی عدالت نے اپنے حالیہ تحریری فیصلے میں واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے وضع کردہ قانونی اصولوں پر عمل درآمد کرنا لازمی نہیں ہے، بشرطیکہ وہ قانون اور آئین سے مطابقت رکھتے ہوں۔ جسٹس عامر فاروق نے آٹھ صفحات پر مشتمل اس اہم فیصلے میں اپیل اور نظرثانی کے اختیارات کے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کی ہے۔
عدالتی نظائر سے رہنمائی حاصل
فیصلے میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ آئینی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند نہیں ہے۔ تاہم، سپریم کورٹ کے وضع کردہ قانونی اصولوں اور عدالتی نظائر سے رہنمائی حاصل کرنا ہرگز ناممکن نہیں ہے۔ جب بھی سپریم کورٹ کے اصول قابل قبول ہوں یا قانونی حیثیت رکھتے ہوں، تو آئینی عدالت ان پر عمل درآمد کر سکتی ہے۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس کے فیصلوں اور احکامات کے خلاف اپیل سے متعلق سپریم کورٹ کے قانونی اصول آئینی عدالت کے لیے لازمی نہیں ہیں۔ یہ اصول رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں نہ کہ لازمی پابندی کی۔
نظرثانی درخواستوں کا غلط فہم مفہوم
حالیہ رجحانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ درخواست گزار اور وکلا نظرثانی کے اختیار کو مقدمے پر دوبارہ بحث کرنے کا ایک اور موقع سمجھنے لگے ہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کیونکہ نظرثانی درخواست کی سماعت کے دوران بینچ کسی مقدمے کی دوبارہ سماعت نہیں کرتا۔
نظرثانی کی عملی کارروائی میں عدالت صرف یہ دیکھتی ہے کہ آیا عدالتی ریکارڈ میں کوئی واضح غلطی یا خامی موجود ہے جو بظاہر نظر آتی ہو۔ اگر ایسی کوئی غلطی پائی نہیں جاتی، تو درخواست مسترد کر دی جاتی ہے۔
عدالتی نظام میں قانونی وضاحت
اس فیصلے کے ذریعے عدالتی نظام میں قانونی وضاحت کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر عدالت کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے وقت آئینی دائرہ کار کو مدنظر رکھنا چاہیے۔
یہ فیصلہ مستقبل میں عدالتی کارروائیوں کے لیے ایک اہم پیچیدہ نقطہ فراہم کرتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ مختلف درجے کی عدالتیں آپس میں کیسے تعلق رکھتی ہیں اور ہر ایک کے اختیارات کا دائرہ کار کیا ہے۔
وکلاء اور قانون کے طلباء کے لیے یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کب سپریم کورٹ کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور کب آئینی عدالت خود اپنی رائے دے سکتی ہے۔
یہ معاملہ پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں آنے والے کیسز میں اس فیصلے کو حوالہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ عدالتی کارروائیوں میں واضحیت پیدا کی جا سکے۔
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