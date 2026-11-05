آئینی عدالت نے پی ایچ کیو کا تھری ایم پی او حکم معطل کردیا
وفاقی آئینی عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کے تھری ایم پی او احکامات کو معطل کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی پر ہائی کورٹ کا دائرہ کار محدود ہے۔
وفاقی آئینی عدالت نے خیبر پختونخوا میں شہری انتظامیہ کی معاونت کے لیے تعینات کی گئی فوج کے دائرہ کار اور ہائی کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے حالیہ احکامات کو معطل کر دیا ہے۔ آئینی عدالت نے صریحاً قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جب مسلح افواج کو شہری انتظامیہ کی مدد کے لیے بلایا جاتا ہے تو پشاور ہائی کورٹ میں 12 اکتوبر یا اس کی تاریخ کے بعد دائر کی گئی یا کی جانے والی کسی بھی کارروائی کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔
آئینی تشریح اور ہائی کورٹ کے اختیارات کا تعین
آئینی عدالت کے اس فیصلے کا بنیادی محرک سہیل آفریدی اور دیگر افراد کی تھری ایم پی او کے تحت گرفتاریوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے عبوری احکامات تھے۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ نے تھری ایم پی او کے تحت کی گئی گرفتاریوں پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی آئینی عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ آئینی عدالت کی دو رکنی بنچ جس میں چیف جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عامر فاروق شامل تھے، نے اس کیس کی سماعت میں یہ حتمی رائے دی کہ جب فوج آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت تعینات ہو تو ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت براہ راست اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتی۔Also readالیکشن کمیشن نے این اے 245 کراچی کاضمنی الیکشن بھی ملتوی کردیا
سماعت کے دوران فریقین کے دلائل اور قانونی بحث
سماعت کے دوران ایڈووکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے عدالت کو یقین دلایا کہ جہاں فوج تعینات ہے وہاں ہائی کورٹ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس جسٹس عامر فاروق نے سوال اٹھایا کہ کیا ہائی کورٹ روزانہ آرٹیکل 199 کے تحت آنے والے مقدمات نہیں سن سکتی؟ سابق ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل اور پی ٹی آئی وکیل شاہ فیصل نے احتجاج کیا کہ عدالت حکم امتناعی جاری کرنے سے پہلے انہیں سنانا چاہیے تھا اور ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے اعتراضات برقرار نہیں رہ سکتے۔ ایڈووکیٹ جنرل نے مزید واضح کیا کہ ہائی کورٹ نے فوج کی تعیناتی کے بعد آرٹیکل 245 کے واضح آئینی حکم کو نظر انداز کیا ہے اور اس سے حفاظتی حراست کے مقصد کو کمزور کیا ہے۔
حکومتی موقف اور قانونی مراحل کے بعد کے اثرات
آئینی عدالت نے اپنے تحریری حکمنامے میں یہ وضاحت کی کہ صدر مملکت نے 11 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کی اور گورنر کے ذریعے انتظامی کنٹرول سنبھالا گیا، جس کے بعد وفاقی حکومت نے فوج کی تعیناتی کی اجازت دی۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کی ذیلی شق تین ایک مخصوص اور عارضی صورتِ حال سے متعلق ہے، لہٰذا اختیاراتِ سماعت پر عائد پابندی صرف اتنی دیر تک برقرار رہے گی جب تک فوج شہری انتظامیہ کی معاونت کر رہی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ایڈووکیٹ جنرل کو سات دن کے اندر ان علاقوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا ہیں جہاں فوج کی موجودگی اب ضروری نہیں رہی۔
آئین کی شق 245 اور مستقبل کے قانونی جائزے
آئینی عدالت نے مزید کہا کہ آرٹیکل 245 کی ذیلی شق تین ایسی شق نہیں ہے جس میں اختیاراتِ سماعت مکمل طور پر ختم ہو جائیں، جیسا کہ آرٹیکل 236 کی شق دو میں پابندی موجود ہے۔ عدالت کا ماننا ہے کہ فوجی تعیناتی کے دوران ہائی کورٹ کا دائرہ کار محدود ہے اور یہ معاملہ اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کے نوٹس جاری کرنے کے بعد مزید احتیاطی جائزے کا تقاضا کرتا ہے۔ آئینی عدالت نے سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے اور فی الحال پشاور ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت 12 اکتوبر کے بعد کی تمام کارروائیاں آئین کے آرٹیکل 245 کی ذیلی شق 4 کے مطابق معطل ہیں۔
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