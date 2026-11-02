آئینی عدالت کا اہم فیصلہ: سپریم کورٹ کی پابند نہیں، ریویو پر سخت پابندیاں
وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے رہنمائی لینے کے اصول طے کیے ہیں اور ریویو درخواستوں پر سخت پابندیاں عائد کرتے ہوئے سیکیورٹی اور اخراجات مقرر کیے ہیں۔
وفاقی آئینی عدالت نے ایک اہم اور تاریخی فیصلہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس عدالت کو سپریم کورٹ کے فیصلوں سے رہنمائی تو مل سکتی ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی پابند نہیں ہے۔ یہ فیصلہ عدالتی نظام میں مقدمات کی درجہ بندی اور ریویو کی کارروائیوں کے حوالے سے ایک نمایاں پھیر دے گا۔
سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مقام
فیصلے کی تفصیلات کے مطابق وفاقی آئینی عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی حیثیت صرف قائل کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی قانونی نظیر یا پریسیڈنٹ موجودہ قوانین اور آئین کے مطابق ہو، تو ایف سی سی اسے اختیار کر سکتی ہے۔ تاہم، اس کی کوئی لازمی پابندی نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں اس کی پیروی کرے۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ریویو کا دائرہ اختیار انتہائی محدود اور مخصوص ہے۔ یہ عام اپیل کے دائرہ کار سے بالکل مختلف ہے۔ ریویو صرف ان حالات میں ممکن ہے جب ریکارڈ پر ظاہر ہونے والی کسی غلطی یا ایسی کوتاہی کی نشاندہی کی جا سکے جس کا نتیجہ انصاف کے قتل عام کے طور پر نکلتا ہو۔
ریویو درخواستوں پر سخت پابندیاں
عدالتی فیصلے میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ ریویو درخواست کسی کیس پر دوبارہ مکمل بحث کا موقع فراہم نہیں کرتی۔ عدالت ریویو کی سماعت کے دوران کیس کی دوبارہ مکمل سماعت نہیں کرتی، بلکہ یہ صرف اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کیا ریکارڈ میں کوئی ایسی واضح غلطی موجود ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہو۔
عدالت نے ریویو درخواستیں دائر کرنے کی روایت کو معمول کے طور پر حوصلہ شکنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فریقین اور وکلا صرف اس صورت میں ریویو درخواست دائر کریں جب ان کے پاس حقیقی اور جائز بنیادیں موجود ہوں۔ عدالت نے انتباہ کیا ہے کہ فضول یا بدنیتی پر مبنی درخواستیں مقدمات کے بہاؤ کو سست کرنے کا ایک ذریعہ نہیں بن سکتیں۔
مالی جرمانے اور سیکیورٹی کی شرائط
بدنیتی پر مبنی یا فضول ریویو درخواستوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایسی درخواستوں پر کم از کم پچاس ہزار روپے بطور سیکیورٹی جمع کرانا لازمی ہوگا۔ اگر عدالت یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ درخواست فضول یا بدنیتی پر مبنی ہے، تو یہ جمع کرائی گئی سیکیورٹی ضبط کی جا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ، ایسی درخواستوں پر متعلقہ فریقین اور ایڈووکیٹ آن ریکارڈ پر کم از کم پچیس ہزار روپے کے اخراجات بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ایڈووکیٹ آن ریکارڈ کے خلاف تادیبی کارروائی کا بھی امکان ہے۔ ریویو درخواست دائر کرنے سے پہلے ایڈووکیٹ آن ریکارڈ یا فریق کو وجوہات پر مبنی سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوگا۔
لیو ٹو اپیل کا نفاذ اور بلوچستان ٹریڈنگ کمپنی
فیصلے میں لیو ٹو اپیل کے حوالے سے بھی اہم نکات شامل کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 175F(1)(c) کے تحت ہائیکورٹ کے آرٹیکل 199 کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے ایف سی سی سے لیو ضروری ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ لیو ٹو اپیل حق کے طور پر اپیل نہیں ہے، بلکہ اس ملنے کے بعد ہی درخواست اپیل کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔
عدالت نے یہ بھی وضاحت کی کہ لیو ٹو اپیل مسترد کرنے کا مطلب لازمی طور پر ہائیکورٹ کے فیصلے کی توثیق نہیں ہے۔ عدالت کو تفصیلی وجوہات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ لیو مسترد کرتی ہے، کیونکہ غیر تفصیلی حکم بذات خود ریویو کا جواز نہیں بن سکتا۔ لیو کے مرحلے پر عدالت صرف اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کہیں کوئی قانونی سوال یا انصاف کے قتل عام کا خطرہ تو نہیں ہے۔
اسی فیصلے کے دوران وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان ٹریڈنگ کمپنی کی ریویو درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ کمپنی کی درخواست میں ریکارڈ پر ظاہر ہونے والی کوئی نئی غلطی شامل نہیں تھی، بلکہ وہاں پہلے اٹھائے گئے نکات ہی دوبارہ پیش کیے گئے تھے۔ اس بنیاد پر عدالت نے لیز کی بحالی اور قبضے سے متعلق کمپنی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے جمع کرائی گئی سیکیورٹی ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔
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