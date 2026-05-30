آئی ایم ایف کا وفد واپس گیا۔

📆30/05/2026 12:39 am
📰ExpressNewsPK
آئی ایم ایف کے وفد نے کام مکمل کیے بغیر واپس آگئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ ہمارے ساتھ میرٹ پر معاملات نہیں کر رہا ہے۔

تجزیہ کار شہباز رانا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد کام مکمل کیے بغیر واپس گیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ ہمارے ساتھ میرٹ پر معاملات نہیں کر رہا، اسٹاف کی سطح پر ہونی والے مذاکرات میں رعایت نہیں لے سکے۔ آئی ایم ایف بورڈ کے ساتھ اعتماد کا خسارہ کم ہورہا ہے، تاہم اسٹاف کے ساتھ خسارہ بڑھ گیا ہے۔ آج امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کا فائدہ ہوا ہے، امریکا ، ایران جنگ میں نہ صرف خطہ بلکہ تمام ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ ماہر معیشت عابد قیوم سلہری نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام اینٹی بائیوٹک نسخہ ہے جس کا کورس پورا کرنا ہوتا ہے ،ادھورا چھوڑنے کے بعد دوبارہ وہی تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ قوت والی دوا لینا پڑتی ہے، ہم نے بیس ،بائیس بار علاج مکمل کیے بغیر کورس چھوڑ دیا ہے.

