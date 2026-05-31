آئی ایم ایف کا ٹیکس ہدف کے بارے میں واضح موقف

آئی ایم ایف نے حکومت کو جی ایس ٹی کی شرح بڑھانے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف مزید کم کرکے 13 ہزار 5 ارب روپے مقرر کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس ہدف 15 ہزار ارب سے زائد رکھنے پر زور دیا ہے۔
آئی ایم ایف نے حکومت کو جی ایس ٹی کی شرح بڑھانے پر زور دیا، رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف مزید کم کرکے 13 ہزار 5 ارب روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس ہدف 15 ہزار ارب سے زائد رکھنے پر زور دیا ہے۔ آئندہ بجٹ میں 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی بھی تجویز ہے، جس میں تاجروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم متعارف کرانے کی تجویز ہے۔ سالانہ 20 کروڑ روپے سیل پر 25 ہزار روپے فکسڈ ٹیکس دینا ہوگا، فکسڈ ٹیکس دینے والے تاجروں کو آڈٹ سے استثنا دینے کی تجویز ہے۔ اگلی مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے بجٹ میں اضافی ٹیکس اقدامات شامل ہوں گے، نئے بجٹ میں سپر ٹیکس میں ایک سے 2 فیصد تک کمی کی بھی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبز میں ردوبدل کی بھی تجویز ہے، تنخواہ دار طبقے کے لیے آخری سلیب کا تھریش ہولڈ بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایف بی آر ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں پھر ناکام، 860 ارب سے زائد شارٹ فال کا خدشہ.
جی ایس ٹی ٹیکس ہدف آئی ایم ایف پاکستان
