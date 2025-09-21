آئی ٹی سی این ایشیا کراچی 2025: آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کا شاندار موقع

آئی ٹی سی این ایشیا کراچی 2025 ایک اہم نمائش ہے جو پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی اور عالمی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ نمائش 23 سے 25 ستمبر تک کراچی میں ہوگی جس میں 50 ہزار سے زائد شرکاء شرکت کریں گے۔
آئی ٹی سی این ایشیا کراچی 2025، ایک اہم موقع ہے جو پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) کے شعبے کی ترقی اور عالمی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ای کامرس گیٹ وے پاکستان کی جانب سے اس سال 26 واں آئی ٹی سی این ایشیا نمائش کا انعقاد 23 سے 25 ستمبر تک کراچی میں کیا جائے گا۔ یہ نمائش وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام اور سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل (ایس آئی ایف سی) کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے، جو اس ایونٹ کو مزید اہمیت بخشتی ہے۔ اس تین روزہ نمائش کا افتتاح وفاقی وزیر برائے آئی
ٹی اینڈ ٹیلی کام، شزہ فاطمہ خواجہ کریں گی۔\ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے گروپ ڈائریکٹر محمد عمیر نظام کے مطابق، پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر محض ایک صنعت نہیں ہے بلکہ ملکی معیشت کی تبدیلی کا انجن ہے۔ یہ شعبہ برآمدات میں اضافے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری اور نوجوانوں کے لیے ملازمت کے وسیع مواقع فراہم کر رہا ہے۔ اس نمائش میں 'ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان' جیسے اقدامات کے ذریعے تکنیکی ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ اندازہ ہے کہ اس ایونٹ میں 50 ہزار سے زائد شرکاء شرکت کریں گے، جن میں ٹیک انڈسٹری کے رہنما، اسٹارٹ اپس، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور سفارت کار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، 25 سے زائد ممالک کے عالمی وفود بھی اس نمائش میں شرکت کریں گے، جو مستقبل کے کاروباری رجحانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس نمائش میں 700 سے زائد نمائش کنندگان اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کریں گے، جبکہ 100 غیر ملکی مندوبین آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی)، سائبر سیکیورٹی اور G5 ٹیکنالوجیز جیسی جدید ٹیکنالوجیز کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ ایونٹ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی صلاحیت کو اجاگر کرنے اور عالمی سطح پر اس کی موجودگی کو بڑھانے کا ایک بہترین موقع ہے۔\آئی ٹی سی این ایشیا 2025، نہ صرف پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کے لیے بلکہ عالمی ٹیکنالوجی کمیونٹی کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہو گا۔ یہ پلیٹ فارم مختلف ممالک کے ماہرین، سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو ایک ساتھ لائے گا، جہاں وہ جدید ٹیکنالوجیز، بہترین طریقوں اور مستقبل کے رجحانات پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ نمائش میں شرکت کرنے والے افراد کو نیٹ ورکنگ کے وسیع مواقع میسر آئیں گے، جو ممکنہ شراکت داریوں، سرمایہ کاری کے نئے مواقع اور کاروباری ترقی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ، یہ نمائش پاکستان کو ایک پرکشش ٹیکنالوجی منزل کے طور پر پیش کرنے میں بھی مدد کرے گی، جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرے گی اور ملک میں ٹیکنالوجی سے متعلقہ شعبوں میں مزید ترقی کو فروغ دے گی۔ اس ایونٹ کا مقصد پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو عالمی سطح پر تسلیم کروانا اور اسے جدید ترین ٹیکنالوجیز سے لیس کرنا ہے، تاکہ ملک عالمی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکے۔ یہ نمائش ملک میں ڈیجیٹل تبدیلی کی رفتار کو تیز کرنے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی
آئی ٹی سی این ایشیا کراچی آئی ٹی سیکٹر ٹیکنالوجی سرمایہ کاری نمائش
