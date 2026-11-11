آئی فون ایئر 2 اور آئی فون 18 کی نئی تفصیلات اور اپڈیٹس
ایپل کے آئی فون ایئر 2 اور آئی فون 18 کی نئی لیکس میں اے 20 چپ، دو کیمرے اور قیمت میں اضافے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جو 2027 میں متوقع ہیں۔
ایپل کے آئندہ اسمارٹ فونز آئی فون ایئر 2 اور معیاری آئی فون 18 کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں جن سے ان کے ممکنہ ڈیزائن اور بعض نمایاں تبدیلیوں کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز میں دونوں فونز کے ڈمی ماڈلز دکھائے گئے ہیں جس سے کمپنی کی نئی حکمت عملی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم ایپل نے ابھی تک ان فونز کی باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کیں کیونکہ یہ تمام معلومات لیکس اور رپورٹس پر مبنی ہیں۔
آئی فون ایئر 2 کی نئی خصوصیات اور ڈیزائن
ایکس پر شیئر کی گئی تصاویر میں دونوں فونز کے دھاتی ڈمی یونٹ دکھائی دیتے ہیں جو ان کے ڈیزائن پہلے سامنے آنے والی لیکس سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ آئی فون ایئر 2 کے ڈیمی ماڈل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایپل اس فون کو اپنے پہلے ماڈل کی طرح انتہائی پتلا رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے فرنٹ ڈسپلے میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں لیکن پچھلے حصے میں کیمرا سیٹ اپ نیا ہوسکتا ہے۔ ابتدائی آئی فون ایئر میں پچھلی جانب صرف ایک 48 میگا پکسل کیمرا دیا گیا تھا لیکن نئی اطلاعات کے مطابق آئی فون ایئر 2 میں دو کیمرے ہوں گے۔ اس کا مرکزی کیمرا 48 میگا پکسل کا برقرار رہنے کا امکان ہے جبکہ اس کے ساتھ 48 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرا بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمرا ماڈیول پہلے کے مقابلے میں قدرے موٹا ہوسکتا ہے۔Also readPTI demands Imran Khan's immediate transfer to Shifa Hospital
بیٹری لائف اور پروسیسر کی اپڈیٹس
فون کی بیٹری میں بھی بہتری متوقع ہے کیونکہ پہلے آئی فون ایئر میں 3149 ایم اے ایچ کی بیٹری دی گئی تھی جبکہ نئے ماڈل میں اس سے زیادہ گنجائش کی بیٹری شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایک سابقہ رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ آئی فون ایئر 2 میں ایپل کی اے 20 سیریز کا چپ سیٹ استعمال ہوگا جو آئی فون 18 پرو ماڈلز اور آئی فون ڈو میں بھی دیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اگر یہ تفصیلات درست ثابت ہوئیں تو نیا ایئر ماڈل گزشتہ سال کے فون سے زیادہ طاقتور ہوگا جس میں اے 19 پرو پراسیسر موجود تھا۔
آئی فون 18 کی قیمت اور ڈیزائن میں تبدیلی
دوسری جانب آئی فون 18 کے ڈیمی ماڈل سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کا مجموعی ڈیزائن آئی فون 17 سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ مختلف لیکس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس فون میں بھی اے 20 چپ سیٹ اور ایپل کا سی 2 موڈیم دیا جائے گا۔ اس فون کی ابتدائی قیمت 899 ڈالر ہوسکتی ہے جو آئی فون 17 کی ابتدائی قیمت کے مقابلے میں 100 ڈالر زیادہ ہوگی۔ معیاری آئی فون ماڈل ایپل کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آئی فون 17 اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا فون بتایا جا رہا ہے۔
متوقع لانچ ڈیٹ اور 2027 کی منصوبہ بندی
واضح رہے کہ ایپل نے 2026 میں اپنے آئی فونز متعارف کرانے کا معمول تبدیل کیا ہے۔ ستمبر 2026 میں کمپنی آئی فون 18 پرو، آئی فون 18 پرو میکس اور اپنے پہلے فولڈ ایبل فون آئی فون ڈو کو پیش کرچکی ہے۔ اب آئی فون ایئر 2 اور معیاری آئی فون 18 کو مارچ یا اپریل 2027 میں متعارف کرائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی ایپل کی مارکیٹ میں موجودہ رسک کو کم کرنے اور صارفین کو نئے آپشنز فراہم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
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