آئی ایم ایف کی فنڈ سے1.2 ارب ڈالر کی قسط لی، پاکستان کے مجموعی زرمبادلہ ذخائر 22ارب ڈالر کی سطح پر增长

عالمی مالیاتی ادارہ کے تحت آئی ایم ایف کی فنڈ سے1.2 ارب ڈالر کی قسط لی جانے کے بعد پاکستان کے مجموعی زرمبادلہ ذخائر 17 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعدادوشمار کے مطابق اس ہفتے کے دوران آئی ایم ایف کی فنڈ میں توسیعی سہولت (ای ایف ایف) اوررافيلینس اینڈ سیسٹین ایبلٹی فیسلٹی (آر ایس ایف) کے تحت موصولہ رقوم اور پانڈا بانڈز کے اجرا سے ملنے والی رقوم کے سبب اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ ذخائر میں ایک ارب 21 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔
عالمی مالیات ی ادارہ ( آئی ایم ایف ) سے 1.2 ارب ڈالر کی قسط موصول ہونے کے بعد زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر 17 ارب ڈالر سے تجاوز کرگئے ہیں اور مجموعی ذخائر کی مالیت 22 ارب 58 کروڑ 85 لاکھ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعدادوشمار کے مطابق پاکستان کے زرمبادلہ کے مجموعی ذخائر 15 مئی 2026 کو 22 ارب 58 کروڑ 85 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں اور مرکزی بینک کی تحویل میں زرمبادلہ کے ذخائر کی مالیت 17 ارب 8 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کمرشل بینکوں کی تحویل میں زرمبادلہ کے خالص ذخائر کی مالیت 5 ارب 50 کروڑ 75 لاکھ ڈالرکی سطح پر آگئی ہے اور مجموعی ذخائر 22 ارب 58 کروڑ 85 لاکھ ڈالر کی سطح پر آگئے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران آئی ایم ایف کی فنڈ میں توسیعی سہولت (ای ایف ایف) اور ریزیلینس اینڈ سسٹین ایبلٹی فیسلٹی (آر ایس ایف) کے تحت موصولہ رقوم اور پانڈا بانڈز کے اجرا سے ملنے والی رقوم کے سبب اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ ذخائر بڑھے.
