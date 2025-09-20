آئی جی سندھ کی جانب سے کراچی پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کی سفارش

آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کراچی رینج کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش کر دی، تبادلوں کی بڑی وجہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے اختلافات بتائے جاتے ہیں۔
آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کراچی رینج کے ایک ڈی آئی جی اور 3 ایس ایس پی ز کو ہٹانے کی سفارش کی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا عمل شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق، آئی جی سندھ نے کراچی رینج میں تعینات مجموعی طور پر 65 پولیس افسران کو تبدیل کرنے کی سفارش وزیر اعلیٰ سندھ سے کی ہے۔ اس فہرست میں ڈی آئی جی ساؤتھ، ایس ایس پی کیماڑی، ایس ایس پی کورنگی اور ایس ایس پی سٹی کے علاوہ ایس پیز، ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اتنے بڑے پیمانے پر
تبادلوں کا فیصلہ فوری طور پر کرنے کے بجائے، فہرست میں شامل افسران کی رپورٹ اسپیشل برانچ اور دیگر انٹیلی جنس اداروں سے طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق، آئی جی سندھ 31 دسمبر 2025 کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر لیں گے۔ آئی جی سندھ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو آئی جی سندھ کے مضبوط امیدوار ہیں۔\ذرائع نے مزید بتایا کہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی میں گزشتہ چند ماہ سے سرد جنگ چل رہی ہے۔ آئی جی سندھ کی خواہش ہے کہ ایڈیشنل آئی جی سندھ آزاد خان کو آئی جی سندھ بنایا جائے، جبکہ کراچی رینج میں تعینات موجودہ افسران ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اسی لیے مبینہ طور پر ان کو کمزور کرنے کے لیے ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں، آئی جی سندھ نے 17 ستمبر کو گلشن معمار میں پولیس اہلکار کی شہادت پر رات ایک بجے کراچی رینج کے افسران کو اہم اجلاس کے لیے طلب کر لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق افسران نے آئی جی سندھ کو جواب دیا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے پہلے ہی سے میٹنگ طلب کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ، 11 ستمبر کو آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے 8 ڈی ایس پیز کے خلاف انکوائری کا ازخود نوٹیفکیشن جاری کیا۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ چاروں افسران کے خلاف انکوائری مکمل کرکے 26 ستمبر تک رپورٹ جمع کروائی جائے۔ ڈی ایس پی سہراب گوٹھ اورنگزیب خٹک، ڈی ایس پی کلاکوٹ آصف منور، ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال اور سابقہ ڈی ایس پی کھارادر شبیر احمد کے خلاف تنویر عالم اوڈھو کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا۔\اسی طرح، ڈی ایس پی پریڈی، ڈی ایس پی لیاقت حیات، ایس ڈی پی او گارڈن ڈی ایس پی سید قیصر علی اور سابقہ ایس ایچ او ماڑی پور محمد سلیم، جو اب ڈی ایس پی کورٹ پولیس ہیں، انکوائری آفیسر ڈی آئی جی انویسٹی گیشن کراچی رینج شوکت علی کھٹیان مقرر کیے گئے۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ انہوں نے آئی جی سندھ سے گزارش کی ہے کہ کراچی رینج میں تعینات ان افسران کی بھی ایک فہرست جاری کی جائے جو ایماندار ہیں۔ یہ صورتحال محکمہ پولیس کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش اور انتظامی تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ مزید یہ کہ، اس طرح کے اقدامات سے پولیس فورس کی کارکردگی اور عوام کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے اور اس لیے اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے
آئی جی سندھ غلام نبی میمن کراچی پولیس تبادلے ایس ایس پی ڈی آئی جی تبدیلیاں سفارش انتظامیہ