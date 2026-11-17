آئی سی سی نے 2027 ون ڈے ورلڈ کپ کوالیفائر کے نئے فارمیٹ کا اعلان کردیا
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے 2027 ون ڈے ورلڈ کپ کوالیفائر میں سپر سکس مرحلہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے فارمیٹ کے تحت میچز کی تعداد کم ہو جائے گی اور ٹیموں کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ( آئی سی سی) نے 2027 ون ڈے ورلڈ کپ کوالیفائر کے ٹورنامنٹ کے فارمیٹ میں ایک اہم تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ آئی سی سی نے سپر سکس مرحلہ کو ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ نیا فیصلہ آنے والے کرکٹ سیزن میں کوالیفائیئنگ میچز کی ساخت کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔
نیا فارمیٹ اور میچز کی تفصیلات
نئے کوالیفائر ٹورنامنٹ کا انعقاد فروری اور مارچ 2027 میں کیا جائے گا۔ اس ایونٹ میں کل دس ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پچھلے تین ایڈیشنز میں ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ان کے بعد سپر سکس مرحلہ ہوتا تھا۔ اس روایتی فارمیٹ میں مجموعی طور پر تین چوئیں اور چار میچز کھیلے جاتے تھے۔Also readشہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دنیا کے بااثر مسلمانوں کی فہرست میں سر فہرست
تاہم، نئے متعارف کردہ فارمیٹ کے تحت کل بیس تین میچز کھیلے جائیں گے۔ دونوں گروپس کی ٹاپ دو ٹیمیں براہ راست سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لیں گی۔ سیمی فائنل میں کامیاب ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ فائنل میچ کا فاتح ٹیم براہ راست 2027 ورلڈ کپ میں جگہ حاصل کرے گی۔
باقی نشستوں کا تعین اور ٹیمیں
فائنل میں ہارنے والی ٹیم، سیمی فائنل میں شکست کھانے والی دو ٹیمیں، اور گروپ مراحل میں اچھا پرفارمنس کرنے والی ایک ٹیم کو ورلڈ کپ کے سپر سیریز مرحلے میں شرکت کا موقع ملے گا۔ ان پوزیشنز کو دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن کے ذریعے شناخت کیا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ، امریکا، نیدرلینڈز، اسکاٹ لینڈ اور عمان پہلے ہی کوالیفائر میں جگہ بنا چکے ہیں۔
باقی چار ٹیموں کا انتخاب نیپال میں ہونے والے پلے آف میچز کے نتائج پر منحصر ہوگا۔ یہ پلے آف میچز حتمی قطار طے کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان میچز میں حصہ لینے والی ٹیمیں اپنے ملک کی نمائندگی کا موقع حاصل کریں گی۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا نیا فارمیٹ
آئی سی سی نے 2028 مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کوالیفائر کا فارمیٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس نئے فارمیٹ میں کل سولہ ٹیمیں حصہ لیں گی۔ یہ ٹیمیں چار گروپس میں تقسیم ہو کر کھیلیں گی۔ آٹھ ٹیمیں براہ راست ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔
ایونٹ کی باقی دو نشستوں کا فیصلہ گلوبل کوالیفائر سے ہوگا۔ گلوبل کوالیفائر میں دس ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس ایونٹ کی ٹاپ دو ٹیمیں میگا ایونٹ میں جگہ بنائیں گی۔ یہ فیصلہ کرکٹ کے تمام پابندوں کے لیے اہم ہے۔
شیڈول کی منظوری اور مستقبل کا خاکہ
آئی سی سی نے 2035 تک بڑے عالمی کرکٹ ایونٹس کے شیڈول کی بھی منظوری دے دی ہے۔ یہ شیڈول آنے والے سالوں میں کرکٹ کے نظام کو مستحکم کرنے میں مدد دے گا۔ تمام ٹیمیں اور کھلاڑی اس نئے فارمیٹ کے مطابق اپنی تیاریاں شروع کر سکتے ہیں۔
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