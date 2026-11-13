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آئی ایس ڈی 15 نومبر کو اسلام آباد میں ای سی او کانفرنس کی میزبانی کرے گی

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آئی ایس ڈی 15 نومبر کو اسلام آباد میں ای سی او کانفرنس کی میزبانی کرے گی
Economic Cooperation Organization · Ishaq Dar · Islamabad

وزیر خارجہ ایسکے دار کی صدارت میں 30 ویں اجلاس میں خطے کی معاشی یکجہتی اور رابطوں کو فروغ دینے پر زور دیا جائے گا، پاکستان 2026 سے 27 تک ای سی او کی صدارت کر رہا ہے۔

آئی ایس ڈی 15 نومبر کو اسلام آباد میں ای سی او کانفرنس کی میزبانی کرے گی

ای سی او کانفرنس کی تاریخ اور مقام

پاکستان کے وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ کو تصدیق کی کہ اقتصادی تعاون کی تنظیم (ECO) کے وزراءِ خارجہ کا 30 واں اجلاس 15 اور 16 نومبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔

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یہ اعلیٰ سطحی اجلاس خطے کی سفارتی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔

وزیر خارجہ کی صدارت اور شرکت

ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیرِ خارجہ ایسکے دار اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔

ای سی او کے رکن ممالک کے وزراءِ خارجہ اور اعلیٰ سطحی وفد اس تاریخی نشست میں شرکت کریں گے۔

پاکستان کی صدارتی ایجنڈا اور مقاصد

پاکستان 2026 سے 2027 کے دوران ای سی او کی صدارت کر رہا ہے جس کا مرکزی موضوع خطے میں تعاون کی بحالی اور ایک مضبوط تنظیم کی تعمیر ہے۔

وزارتِ خارجہ کے مطابق اس صدارت کے دوران خطے کی رابطہ کاری اور معاشی یکجہتی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔

اس مقصد کے لیے مشترکہ کوششوں اور پائیدہ ترقی کے لیے شراکت داری کو فروغ دیا جائے گا۔

معاشی رابطوں اور تجارتی مراکز

پاکستان خود کو خطے کا ایک اہم رابطاتی مرکز، تجارت، لاجسٹکس اور سپلائی چینز کے لیے ایک کلیدی مقام کے طور پر پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔

اس کے علاوہ رکن ممالک کے معاشی صلاحیتوں کو پوری طرح سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔

ایک اور اہم ترجیح یہ یقینی بنانا ہے کہ خطے کے تعاون کے فائدے عام عوام تک پہنچیں۔

دیگر اہم قانونی اور سیاسی خبریں

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں بڑھتی ہوئی مقدمات کی بڑی تعداد کو ختم کرنے کے لیے تین عارضی ججز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔

اسی دوران، رانا سلان اللہ کا کہنا ہے کہ اگر ریفرینڈم بھی ہو جائے تو پھر بھی پارلیمان نئی صوبوں کی تخلیق کا حتمی فیصلہ کرے گی۔

DunyaNews#1 in پاکستان

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Economic Cooperation Organization Ishaq Dar Islamabad Foreign Office CJP Yahya Afridi

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