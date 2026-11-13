آئی ایچ سی نے اسلام آباد میں لوکل باڈز الیکشن روک دیے
اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے نکالی گئی شیڈول کو معطل کر دیا ہے جس کے تحت 20 دسمبر کو مقامی حکومت کے انتخابات منعقد ہونے تھے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتوار کی تاریخ میں وفاقی دارالحکومت میں مقامی حکومتوں کے انتخابات منعقد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کی جاری کردہ شیڈول پر روک لگا دی۔ اس اہم فیصلے کے تحت دسمبر کے دوسری تاریخ کو ہونے والے انتخابات کو مؤثر طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور کمیشن سے جواب طلب کیا گیا ہے۔
عدالتی حکم اور الیکشن شیڈول کی منسوخی
جسٹس عمر مجید ملک پر مشتمل ایک رکنی بینچ نے امجد علی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ درحالت حکم صادر کیا۔ عدالت کی جانب سے جاری کردہ لکھے ہوئے حکم میں واضح کیا گیا ہے کہ اسلام آباد لوکل گورنمنس آرڈیننس 2026 کو معطل کر دیا گیا ہے جس کے بعد 2015 کا مقامی حکومت ایکٹ دوبارہ نافذ العمل ہو گیا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 21 اکتوبر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان اور اسی دن الیکٹرل شیڈول جاری کرنا بہت جلد باز فیصلہ نظر آتا ہے۔Also readگلیکسی نوٹ 20 کی بیٹری اتنی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے جان کر ہر کوئی یہ فون خریدنے کی کوشش کرے
عدالتِ عالیہ نے الیکشن کمیشن کو 26 نومبر تک اپنا موقف اور جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم اس وقت جاری کیا گیا جب امجد علی نے اپنا وکیل عادل اعجاز قاضی کے ذریعے 21 اکتوبر کو جاری ہونے والی نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے فیصلے کے ذریعے موجودہ انتخابی عمل کو روک کر قانونی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔
قانونی حلقوں کا موقف اور آئینی دفعات
درخواست گزار کے وکیل عادل اعجاز قاضی نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے 125 یونین کونسلز اور ان کے وارڈز کی تقسیم نئی ترامیم شدہ قوانین کے تحت مکمل نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ترامیم کے تحت کی گئی حلقہ بندیوں کو اصل لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت انتخابات کے بنیاد کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
وکیل نے مزید استدلال کیا کہ اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات منعقد کرنے کے لیے نئی حلقہ بندیوں اور اپ ڈیٹ شدہ الیکٹرل لسٹس کی ضرورت ہے۔ ان کا موقف تھا کہ حلقہ بندی کے عمل کو مکمل نہ کیا جا کر اگر انتخابات کروائے گئے تو یہ آئین کی دفعہ 218 (3) کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔ یہ دلیل عدالت میں پیش کی گئی جس نے الیکشن کمیشن کے اقدامات کو قانونی طور پر نازک قرار دیتے ہوئے وقفہ کیا۔
سیاسی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس حکمِ معطلی کا سب سے بڑا اثر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے عوام اور متعلقہ سیاسی قوتوں پر پڑنے والا ہے۔ اب جبکہ الیکشن شیڈول منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے یہ واضح نہیں کہ دسمبر کے دوسری تاریخ کو انتخابی عمل کب شروع ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو اپنا جواب جمع کروانے کا وقت مل چکا ہے اور عدالت اس پر اپنی رائے کا اظہار کرے گی۔
ماہرینِ قانون کا کہنا ہے کہ اگر عدالت الیکشن کمیشن کے برسرِ کار کام کو غیر قانونی قرار دیتی ہے تو تمام تیاریاں رائیگاں جا سکتی ہیں۔ اس صورتحال میں شہریوں کو نئے سرے سے انتخابی رجسٹر اور حلقہ بندیوں کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدالتِ عالیہ کا یہ فیصلہ نہ صرف مقامی حکومتوں کے انتخابات بلکہ ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے اختیارات اور قانونی دائرہ کار کے حوالے سے ایک اہم مثال کے طور پر سامنے آیا ہے۔
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