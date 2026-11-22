آئی بی سی سی ایک جنوری سے اسناد کی تصدیق کا آن لائن نظام متعارف کرائے گا
آئی بی سی سی نے 1 جنوری 2027 کو آن لائن سند تصدیق کا نیا نظام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو 4 سے 5 لاکھ طلبہ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔
پاکستان اسکولز اینڈ کالجز بورڈ، جسے عام طور پر آئی بی سی سی کے نام سے جانا جاتا ہے، نے تعلیمی اسناد کی تصدیق کے عمل میں ایک تاریخی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ آئی بی سی سی نے واضح طور پر بتایا ہے کہ یکم جنوری 2027ء سے ملک بھر میں اسناد کی تصدیق کا نیا اور جدید آن لائن نظام متعارف کروایا جائے گا۔ اس نئے سسٹم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ طلباء اور گریجویٹس کو اب اسناد کی تصدیق کے لیے آئی بی سی سی کے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
آف لائن عمل کا خاتمہ اور گھر بیٹھے تصدیق
آئی بی سی سی کے اعلان کے مطابق، نئے آن لائن نظام کے تحت درخواست دہندگان کو کوریئر سروس کے ذریعے دستاویزات بھیجنے کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ تمام مراحل، درخواست سے لے کر تصدیق شدہ سند کے اجرا تک، مکمل طور پر آئی بی سی سی پورٹل پر ہی انجام دیے جائیں گے۔ اس سے طالب علموں کو سفری مصارف اور بورڈ آفسز میں لگنے والی لمبی قطاروں میں وقت ضائع کرنے سے بچایا جائے گا۔Also readحج 2027ء کی تیاریاں؛ اہم شرائط اور ہدایات جاری کردی گئیں
آئی بی سی سی کے مطابق، تصدیق شدہ اسناد کو طلباء اپنے ذاتی پورٹل اکاؤنٹس سے براہ راست ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کر سکیں گے۔ یہ نظام نہ صرف کارکردگی میں بہتری لائے گا بلکہ اسناد کی افادیت اور ان کی پیچیدگی کو بھی ختم کرے گا، جس سے طلبہ کے لیے اپنی تعلیمی کاغذات تک رسائی حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔
بورڈ کے اجلاس میں فیصلہ اور ڈاکٹر غلام علی ملاح کا کردار
اس اہم فیصلے کا اعلان ڈاکٹر غلام علی ملاح کی سربراہی میں منعقدہ آئی بی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نئی سہولت ملک بھر کے 29 امتحانی بورڈز اور دینی مدارس کی اہل اسناد کے لیے دستیاب ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام تعلیمی نظام میں شفافیت اور تیزی لانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
ڈاکٹر غلام علی ملاح کے مطابق، اس نئے نظام سے تقریباً چار سے پانچ لاکھ طلبہ کو فوری فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ یہ اقدام وفاقی سیکریٹری تعلیم ندیم محبوب کی ہدایت پر تیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد طلباء کے مسائل کو جڑ سے ختم کرنا اور تعلیمی سرٹیفیکیشن کے عمل کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آنگ کرنا ہے۔
مفت پرنٹنگ اور طلبہ کو مالی فوائد
آئی بی سی سی کے نئے نظام کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ یہ مالی لحاظ سے بھی طلبہ کے لیے بوجھ کم کرے گا۔ ایک بار تصدیق کے بعد، اگر طالب علم کو ضرورت کے مطابق ایک سے زیادہ نقلوں کی پرنٹنگ کی ضرورت ہو، تو اس کی ہر اضافی نقل پر کوئی الگ تصدیقی فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ طلباء اور ان کے والدین پر پڑنے والے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو اپنی اسناد کی کئی نقلیں طلب کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ نیا آن لائن سسٹم تعلیمی اداروں اور نئے گریجویٹس کے لیے وقت کی بچت کا باعث بنے گا، کیونکہ اب انہیں کسی ثالث یا درمیانی شخص یا کوریئر ایجنسی پر انحصار نہ کرتے ہوئے اپنی اسناد کو مستند بنا سکیں گے۔ آئی بی سی سی کا یہ قدم ملکی تعلیمی ڈھانچے میں جدیدیت لانے کی طرف ایک بڑا قدم ثابت ہوگا، جس کا اثر پورے ملک میں تعلیمی معیار اور طلباء کی سہولت پر پڑے گا۔
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