آئی ایم ایف کی رپورٹ: پاکستان کی معیشت کے لیے تشویشناک پیشگوئیاں، شرح نمو میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کا خدشہ

آئی ایم ایف نے تازہ ترین ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے نئی پیشگوئیاں کی ہیں، جس میں شرح نمو میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے ممکنہ اثرات اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بڑھنے کا بھی ذکر ہے۔
آئی ایم ایف نے تازہ ترین ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے نئی پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے شرح نمو کو کم کر کے 3.5 فیصد کر دیا گیا ہے، جو اس سے قبل 4.1 فیصد متوقع تھی۔ یہ تبدیلی پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جو پہلے سے ہی مختلف اقتصادی مسائل کا شکار ہے۔ رپورٹ میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، اور اسے بڑھا کر 8.4 فیصد تک کر دیا گیا ہے، جو پہلے 7 فیصد تھی۔ اس کے علاوہ، رواں مالی سال کے لیے مہنگائی کا تخمینہ بھی 6.3 فیصد سے بڑھا کر 7.2 فیصد کر دیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کو آنے والے سالوں میں مہنگائی اور معاشی سست روی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو مشرق وسطیٰ کی کشیدگی سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ملک اپنی تقریباً 90 فیصد توانائی کی ضروریات اسی خطے سے پوری کرتا ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے سے معیشت پر مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یہ خدشہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان پہلے ہی توانائی کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ملکی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔
رپورٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بڑھنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے 0.9 فیصد (تقریباً 5 ارب ڈالر) تک پہنچ سکتا ہے، جو اس سے پہلے 0.4 فیصد تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو معاشی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی سطح پر بھی آئی ایم ایف نے معاشی ترقی کی رفتار میں کمی کی پیشگوئی کی ہے۔ ادارے کے مطابق اگر مشرق وسطیٰ میں تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے، جبکہ تیل کی قیمتیں 100 سے 120 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان سمیت تمام ممالک کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
آئی ایم ایف نے حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مالی نظم و ضبط بہتر بنائیں، اخراجات موثر بنائیں اور عالمی اقتصادی استحکام کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ یہ مشورہ پاکستان کے لیے بھی اہم ہے، جہاں حکومت کو معاشی استحکام کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ نے کراچی سے ایک دو بندے اٹھانے کی بات کی، جو ایک حساس معاملہ ہے اور اس کی مزید تفصیلات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح، عالمی سرفہرست ای کامرس کمپنی علی بابا کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور لائسنس کے اجراء کی خبر ایک مثبت پیش رفت ہے، جو ملکی معیشت کے لیے حوصلہ افزا ہو سکتی ہے۔
آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو پیشگوئیاں کی گئی ہیں، وہ ملک کو درپیش چیلنجز کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان چیلنجز میں شرح نمو میں کمی، مہنگائی میں اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا بڑھنا، اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اثرات شامل ہیں۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کو ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اقدامات میں مالی نظم و ضبط کو بہتر بنانا، اخراجات کو موثر بنانا، اور عالمی اقتصادی استحکام کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، حکومت کو توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ علی بابا کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری ایک مثبت قدم ہے، جو ملک میں ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، آئی ایم ایف کی رپورٹ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک تنبیہی علامت ہے، اور حکومت کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اور موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
