آئی سی کے فیصلے کے بعد اسلام آباد میں آوارہ کتوں کے خلاف سخت کارروائی کا نوٹس
اسلام آباد ہائی کورٹ نے آوارہ کتوں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان سے درخواست پر فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کے مسئلے کے حوالے سے ایک اہم درخواست پر سماعت کے بعد چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس درخواست کو جلد از جلد سنیں اور اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ فیصلہ صادر کریں تاکہ شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
طالب علم کی موت نے عدالت کو سنجیدہ کیا
اس درخواست کی بنیاد پر وکیل سجاد بلوچ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسلامک یونیورسٹی میں آوارہ کتے کے حملے کے نتیجے میں ایک طالب علم کی جان چلی گئی ہے۔ اس سنگین واقعے کے پیش نظر درخواست گزار نے استدعا کی کہ وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامیہ فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں عوامی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے جس پر فوراً قابو پانا ضروری ہے۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
پاکستان اور اینیمل ہیلتھ کے معاہدے
عدالت کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ سجاد بلوچ نے واضح کیا کہ پاکستان نے ورلڈ آرگنائزیشن آف اینیمل ہیلتھ کے ساتھ ایک بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ یہ تنظیم پوری دنیا میں آوارہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے اور انسانی صحت کے تحفظ کے لیے مخصوص پالیسیوں پر عملدرآمد کو یقینی بناتی ہے۔ وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد انتظامیہ آوارہ کتوں کے کنٹرول کے سلسلے میں اس ادارے سے تکنیکی اور عملی مدد حاصل کر سکتی ہے۔
عدالتی ہدایات اور اگلے اقدامات
جسٹس ایاز شوکت نے اس معاملے پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ عدالت مسئلے کے جلد حل کے لیے سخت ہدایات جاری کرے گی تاکہ اس طرح کے واقعات کا تکرار نہ ہو۔ عدالت نے درخواست کو متعلقہ حکام کے سامنے پیش کرتے ہوئے انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں اور اپنا فیصلہ دیں۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ انتظامیہ کو قانونی فریم ورک کے تحت فرائض ادا کرنے کا موقع ملے اور عوامی شکایات کا تسلی بخش حل نکلے۔
کراچی میں ہسپتال میں تشدد کا واقعہ
دوسری جانب کراچی کے جناح ہسپتال میں ایک بھارتی واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک نجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ نے سرکاری گارڈ پر تشدد کیا ہے۔ یہ واقعہ ہسپتال کے اندر پیش آیا جہاں سیکیورٹی حکام کے درمیان جھگڑے کے دوران شدید تشدد کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور حراستی حکام سے اس کی کارروائی کی جائے۔
جی ایچ کیو حملہ کیس میں تاخیر
ایسی ہی ایک اور سنگین قانونی کارروائی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت بھی دوبارہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ کیس گزشتہ پندرہ ماہ سے مختلف وجوہات کی بنا پر زیر التوا ہے جس سے متعلقہ فریقین میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ عدلیہ کے ذرائع کے مطابق انڈور کیسز کی پیچیدگی کی وجہ سے سماعت میں تاخیر ہوئی ہے اور اب دوبارہ تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
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