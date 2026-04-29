آئی ایم ایف سے گیس لیوی میں کمی کی منظوری، بجلی کی طلب کم ہوئی تو دوبارہ اضافہ ممکن

پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے درمیان گیس لیوی کے معاملے پر ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جانب سے گیس پر عائد لیوی میں کمی کی تجویز کو مشروط طور پر منظور کر لیا ہے، جس سے صنعتی شعبے میں گیس کی قیمتوں میں کمی آنے کی امید پیدا ہوگئی ہے۔ ذرائع کے مطابق، اس فیصلے کے نتیجے میں کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی کی شرح میں 30 سے 60 فیصد تک کمی واقع ہوسکتی ہے۔ یہ کمی صنعتی صارفین کے لیے ایک بڑی راحت ثابت ہوگی، جو مہنگی بجلی کی وجہ سے گزشتہ کچھ عرصے سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ وزارت توانائی کی جانب سے تجویز کردہ نئے فارمولے پر بھی آئی ایم ایف نے اتفاق ظاہر کیا ہے۔ اس نئے فارمولے کے تحت گیس ٹیرف کی شرح اب اوسط بنیاد پر طے کی جائے گی، جو پہلے پیک آورز کے حساب سے مقرر کی جاتی تھی۔ اس تبدیلی سے قیمتوں میں استحکام آئے گا اور صارفین کو یکساں نرخوں پر گیس دستیاب ہوگی۔ تاہم، آئی ایم ایف نے اس کمی کے ساتھ ایک اہم شرط عائد کی ہے کہ نیشنل گرڈ سے بجلی کی طلب میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بجلی کی طلب کم ہوئی تو لیوی کی شرح کو دوبارہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس شرط کا مقصد یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار اور گیس کی طلب کے درمیان توازن برقرار رہے اور توانائی کے شعبے میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ بجلی کی طلب کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں، تاکہ صنعتی صارفین کو گیس کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو بجٹ 2026-27 میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 10 فیصد تک فنڈز مختص کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس اقدام سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں پیشرفت ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے 1.
2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری کا امکان پیدا ہوگیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے تمام شرائط پوری کی جا چکی ہیں اور اب قسط کی منظوری کا انتظار ہے۔ یہ فنڈز پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہیں اور ملک کو مالی بحران سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تعاون سے حکومت معاشی اصلاحات کو جاری رکھے گی اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامتل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
