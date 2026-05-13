آئی ایم ایف کا وفد مشاورت کے لیے پاکستان پہنچ گیا، وفاقی بجٹ پر مذاکرات شروع

آئی ایم ایف کا وفد مشاورت کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے اور وفاقی بجٹ پر مذاکرات شروع ہوگئے ہیں۔ آئی ایم ایف وفد کی اسلام آباد میں حکومتی معاشی ٹیم سے مذاکرات شروع ہوگئے اور وفد 20 مئی تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف، ٹیکس محاصل، مالی اصلاحات، انرجی سیکٹر ریفارمز اور نجکاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشکوک مالی ٹرانزیکشن پر اظہار تشویش، آئی ایم ایف کی حکومت کو منی لانڈرنگ کیخلاف سخت اقدامات کی ہدایت ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال ٹیکس ہدف 15 ہزار ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ ایک ہفتہ جاری رہنے والے مذاکرات میں وزارت خزانہ، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ذرائع کے مطابق وفد کے ساتھ نئے بجٹ کے لیے ٹیکس اور دیگر معاشی اہداف طے کیے جائیں گے۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے تجاویز تیار کی جائیں گی۔ مالی نظم و ضبط بہتر بنانے، حکومتی اخراجات اور بجٹ میں ہم آہنگی کے اقدامات پر بات ہوگی۔حکومت کا آئندہ بجٹ کے معاملے پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہاسحاق ڈار کی چین، آسٹریا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، ایران-امریکا مذاکرات پر تبادلہ خیال
آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ پر مشاورت کے لیے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ گیا ہے۔ وزارت خزانہ حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات شروع ہوگئے جس میں نئے بجٹ اہداف، ٹیکس ریونیو اور مالی اصلاحات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ آئی ایم ایف وفد کی اسلام آباد میں حکومتی معاشی ٹیم سے مذاکرات شروع ہوگئے، وفد 20 مئی تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف، ٹیکس محاصل، مالی اصلاحات، انرجی سیکٹر ریفارمز اور نجکاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔مشکوک مالی ٹرانزیکشن پر اظہار تشویش، آئی ایم ایف کی حکومت کو منی لانڈرنگ کیخلاف سخت اقدامات کی ہدایت ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال ٹیکس ہدف 15 ہزار ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ ایک ہفتہ جاری رہنے والے مذاکرات میں وزارت خزانہ، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ذرائع کے مطابق وفد کے ساتھ نئے بجٹ کے لیے ٹیکس اور دیگر معاشی اہداف طے کیے جائیں گے۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے تجاویز تیار کی جائیں گی۔ مالی نظم و ضبط بہتر بنانے، حکومتی اخراجات اور بجٹ میں ہم آہنگی کے اقدامات پر بات ہوگی۔حکومت کا آئندہ بجٹ کے معاملے پر نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہاسحاق ڈار کی چین، آسٹریا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، ایران-امریکا مذاکرات پر تبادلہ خیا.
'کراچی میں ایسا زلزلہ ہمارے لیے بھی حیران کُن ہے'
'کراچی میں ایسا زلزلہ ہمارے لیے بھی حیران کُن ہے'
'بس نام رہیگا اللّٰہ کا' عمران خان نے الیکشن میں کامیابی کے بعد نظم شیئر کردیتفصیلات کے مطابق پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 20 نشستوں کے نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 15 اور مسلم لیگ (ن) نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کرلی جب
ٹی 20 ورلڈ کپ، آسٹریلوی اسکواڈ سے اہم کھلاڑی باہرآئندہ ماہ یکم جون سے شروع ہونے والے آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ آسٹریلیا نے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
Bolivian general who led failed coup gets six months pre-trial detentionZuniga has been handed a terrorism charge, which carries 15-20 years in prison
Dak Prescott throws 2 TD passes and Cowboys win 7th straight over Giants, 20-15Dallas Cowboys 20, New York Giants 15.
