آئی ایس پی آر کا دعویٰ: افغان کیمپس پاکستان میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ
ڈی جی آئی ایس پی آر نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپ اور لانچ پیڈز ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنانے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔
پاکستان کی میڈیا واٹس آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے حال ہی میں ایک اہم انٹرویو میں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے واضح موقف اپناتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ اور لانچ پیڈز پاکستان میں ہونے والے حملوں کی بنیادی وجہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان وہ مرکزی اڈہ ہے جہاں سے دہشت گرد تنظیمیں منصوبہ بندی کرتی ہیں اور جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس معلومات کو رائٹرز نیوز ایجنسی کو 30 اکتوبر 2026 کو دیے گئے انٹرویو میں شائع کیا گیا تھا۔
افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز
ڈی جی آئی ایس پی آر نے زور دیا کہ پاکستان کی سوچ بھارت جیسی نہیں ہے جہاں تمام داخلی مسائل کو بیرونی دشمن کے ذمہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ پاکستان میں ہونے والی تمام دہشت گردی صرف افغانستان کی وجہ سے ہے لیکن حقائق یہی بتاتے ہیں کہ وہاں دہشت گردوں کی قیادت، تربیت اور لانچ پیڈز موجود ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے پاس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک جامع اور واضح حکمت عملی موجود ہے۔ اس حکمت عملی کا ایک اہم ستون ملک کے اندر موجود دہشت گردوں اور ان کے تمام سہولت کاروں کا خاتمہ کرنا ہے۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
صوبائی حکومتوں اور عوام کا کردار
انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ دہشت گردی سے متعلق کچھ مسائل ہیں جنہیں اندرونی سطح پر حل کرنا ضروری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان سہولت کاروں میں خیبرپختونخوا کی موجودہ حکومت بھی شامل تھی جسے نااہل اور لاتعلق قرار دیا گیا۔ صوبے میں اب بڑے پیمانے پر فوجی آپریشنز کے بجائے انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز یا آئی بی او ز کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ بیس سال کی جدوجہد کے دوران پاکستان نے ایسا تجربہ حاصل کیا ہے جو کسی اور ملک یا فوج کے پاس نہیں ہے۔ سکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر تقریباً دو سو انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کرتی ہیں جن میں پولیس، فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ طور پر حصہ لیتے ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے باعث سب سے زیادہ مشکلات اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ صوبے کے عوام بہادر ہیں اور پاکستانی معاشرے کا اہم اور لازمی حصہ ہیں۔ پشتون اپنی روایات اور ثقافت پر فخر کرتے ہیں اور خیبرپختونخوا کے عوام امن و استحکام کا متلاشی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امن و استحکام کے حوالے سے وہ عوام مکمل طور پر مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خیبرپختونخوا میں کوئی بھی عام شہری انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کے خلاف نہیں ہے۔ ان کی مخالفت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق دہشت گردوں سے ہے اور جو ان کے سہولت کار ہیں۔
بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر حملے
ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان کے حوالے سے بھی اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان کے مطابق دہشت گرد اپنے آقاؤں کے اشاروں پر بلوچستان کی ترقی اور ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں دہشت گرد مائننگ کی صنعتوں، ایل پی جی ٹرکوں، اسکولوں اور اساتذہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پلوں اور ریلوے لائنوں کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ صوبے کی معاشی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر وہ چیز جو مقامی آبادی کو روزگار اور معاشی قوت فراہم کرتی ہے، دہشت گرد اسے فوری نشانہ بناتے ہیں۔
انہوں نے بلوچستان کی موجودہ اشرافیہ پر بھی براہ راست تنقید کی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ بلوچستان کی اشرافیہ عام عوام کو غریب اور ان پڑھ رکھ کر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ دہشت گرد اور یہ اشرافیہ دونوں ہی مل کر بلوچ عوام کو غربت اور پسماندگی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ محرومی کا بیانیہ زندہ رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردوں اور مقامی اشرافیہ کا ایک گٹھ جوڑ ہے کیونکہ دونوں ہی صوبے کی ترقی کے مخالف ہیں۔
حکومتی تبدیلی اور آئینی ضوابط
انٹرویو کے دوران حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسے ایک سیاسی سوال قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بہتر جواب سیاست دان ہی دے سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ حکومت کی تبدیلی مکمل طور پر آئینی اور قانونی ضوابط کے مطابق ہوئی تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سکیورٹی فورسز اپنے عہدے پر قائم ہیں اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کر چکی ہیں۔
یہ بیان اس دور میں اہمیت اختیار کرتا ہے جب پاکستان اپنے اندرونی سلامتی کے چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سکیورٹی ادارے نہ صرف بیرونی حدود بلکہ اندرونی سہولت کاروں کے خلاف بھی یکساں سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خیبرپختونخوا میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بلوچستان میں معاشی ہتھیاروں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام حقائق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ صرف فوجی کارروائیوں سے نہیں بلکہ عوامی یکجہتی اور بین الاقوامی تعاون سے ہی ممکن ہے۔
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