آئی ایم ایف کی رپورٹ پر نیب چیئرمین کا سخت ردعمل، ادارے پر اعتماد ختم

نیشنل اکاونٹیبلٹی بیورو (نیب) کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) نذیر احمد نے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) کی پاکستان میں بدعنوانی سے متعلق رپورٹ کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی اور ادارے پر سے اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف گھریلو معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔
اسلام آباد: نیشنل اکاونٹیبلٹی بیورو ( نیب ) کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) نذیر احمد نے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ( آئی ایم ایف ) کی پاکستان میں بدعنوانی سے متعلق رپورٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے جانبدارانہ اور نامناسب قرار دیا ہے۔ انہوں نے سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ پر انہیں اعتراضات ہیں اور انہوں نے ادارے پر سے اعتماد کھو دیا ہے۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو بہت زیادہ جگہ دی گئی ہے اور اب یہ گھریلو معاملات میں گہری مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کو سنجیدگی سے لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ رپورٹ میں نیب کی تعریف کی گئی ہے، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ نذیر احمد نے الزام عائد کیا کہ آئی ایم ایف ، ورلڈ بینک اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک ایسا اتحاد بنایا ہے جو ان ممالک پر دباؤ ڈالتا ہے جو انہیں پسند نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے ایک مخصوص ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نے مزید کہا کہ نیب پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی کارروائیاں غیر جانبدارانہ اور شفاف ہیں اور کسی بھی سیاسی مداخلت سے پاک ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ نیب جلد ہی پاکستان کو بدعنوانی سے پاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نیب حکام کے مطابق، بیورو نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 2.
962 ٹریلین روپے کی ریکارڈ وصولی کی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 33 گنا زیادہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ نیب نے 2,950 بلین روپے سے زیادہ مالیت کی زمین بازیابی میں لائی اور براہ راست 11.085 بلین روپے کا حصول مفاہمت اور جرمانے کے ذریعے کیا۔ یہ وصولی نیب کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیورو بدعنوانی کے خلاف جنگ میں کتنی مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ، چیئرمین نیب نے امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافے اور سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے اور پاکستان کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شاہ چارلس سے خواہش ظاہر کی ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ یہ بیان بھی عالمی سیاست میں ایک نئی بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ چیئرمین نیب نے صحافیوں کو بتایا کہ نیب کی ترجیحات میں سرکاری افسران اور سیاستدانوں کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات کو مکمل کرنا اور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت کے بغیر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو بدعنوانی سے پاک کرنا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نیب کو بدعنوانی کے خاتمے میں تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی بدعنوانی کی اطلاع فوراً نیب کو دیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب عوام کی مدد کے بغیر اپنے مشن کو پورا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب نے بدعنوانی کے خلاف جنگ میں کئی اہم کامیابی حاصل کی ہیں اور مستقبل میں بھی اس سلسلے میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی جانب سے کی جانے والی ریکوریز سے نہ صرف قومی خزانے میں اضافہ ہوا ہے بلکہ بدعنوانی کے خلاف ایک مضبوط پیغام بھی گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی ایک ایسا مرض ہے جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے اور نیب اس مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے بدعنوانی کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے اور مستقبل میں بھی اس تعاون کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے پاکستان کی ساکھ بین الاقوامی سطح پر بہتر ہوئی ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب پاکستان کو ایک صاف اور شفاف معاشرے بنانے کے لیے کوشاں ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں
