آئی جی او فیمیلی میں شہباز شریف کا زور: قرضہ بغیر، گرانٹ پر مبنی مالیاتی امداد
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سی او پی 31 میں اصرار کیا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے گرینٹ بیسڈ مالی امداد لازمی ہے تاکہ مہلک موسمیاتی آفات سے نمٹا جا سکے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے شہر انتریا میں منعقدہ 31ویں اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی کنفرنس ( سی او پی 31) کے لیڈرز سمٹ میں اپنی قومی بیانیت پیش کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ متاثرہ ممالک کو قرضوں بوجھ کے بغیر گرانٹ پر مبنی مالیاتی امداد فراہم کرے۔ انہوں نے زور دیا کہ نازک موسمیاتی حالات کا شکار ملکوں کو ڈیٹا ایڈپٹیشن فنڈز میں اضافی مالی امداد کی ضرورت ہے تاکہ وہ بڑھتی ہوئی موسمیاتی آفات سے نمٹ سکیں۔
موسمیاتی آفات اور انسانی ہنگامہ خیزی
شہباز شریف نے پاکستان کی موسمیاتی کوارث کی تباہی کی مثال پیش کرتے ہوئے 2022 کے طوفانی سیلاب کا حوالہ دیا جس میں ملک کا ایک تہائی حصہ پانی کے زیرِ آب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس تباہی میں 33 ملین سے زائد افراد متاثر ہوئے، 1700 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں اور معاشی نقصان 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ انہوں نے 2025 کے اگست میں پونیر کے بارشوں کے ایک صدمہ انگیز واقعے کا ذکر کیا جہاں شادی کے دو دن باقی ہوتے ہوئے ایک جوان کا گھر ماتم کا گھر بن گیا، جو پوری دنیا میں کم آمدنی والے ممالک کی عکاسی کرتا ہے۔Also readوزارت صحت نے متعدد طبی آلات کو اندراج اور رجسٹریشن سے استثنا دے دیا
عالمی سطح پر تعاون اور شکریہ
وزیراعظم نے ترکی کی صدر رجب طیب اردغان، پہلی خاتون امینہ اردغان اور ترک عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے 2010 اور 2022 کے سیلابوں کے دوران پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ انہوں نے ترکی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے سی او پی 31 کی میزبانی کی جبکہ آسٹریلیا کو مذاکرات کے صدر کے طور پر قیمتی کردار ادا کرنے پر سراہا۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ چار سال قبل اقوام متحدہ میں دیے گئے ان کے وارننگ درست ثابت ہوئی کہ پاکستاں میں ہونے والی تباہی صرف اسی ملک تک محدود نہیں رہے گی کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتیں۔
صاف توانائی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی
وزیراعظم نے پاکستان کی صاف توانائی کی کوششوں کی تعریف کی جس میں دو سال میں 20 گیگاواٹ سے زائد تقسیم شدہ شمسی صلاحیت شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب پاکستاں کی توانائی کے مخلوط نظام میں صاف ذرائع تقریباً 55 فیصد پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے چشما پانچویں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ڈوم کی تنصیب کا ذکر کیا جو 1200 میگاواٹ پاک صاف بجلی پیدا کرے گا۔ وزیراعظم نے 2035 تک خارج ہونے والے اخراج کو 50 فیصد تک کم کرنے کے اپنے ہدف کا بھی اعادہ کیا۔
پانی کی سیکیورٹی اور مستقبل کی حکمت عملی
شہباز شریف نے پانی کی سیکیورٹی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک دریا کے نیچے والے آبادیوں کی جانوں اور معاش کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا اور پانی کے اشتراک کے معاہدوں کو حرف بحرف اور روح کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے عوامی سطح پر عزم کا اظہار کیا کہ سی او پی 31 کی کامیابی کا پیمانہ صرف وعدے نہیں بلکہ گھروں کی حفاظت، وسائل کی فراہمی اور پائیدار عمل پر ناپا جائے گا۔
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