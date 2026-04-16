آئی ایم ایف کی پاکستان کی معاشی اصلاحات پر تعریف، اقتصادی استحکام میں اضافے کا اعتراف

بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کی منیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا ہے، مؤثر عملدرآمد کے باعث ملکی معیشت میں استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی تصدیق کی ہے۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کی سربراہ، کرسٹالینا جارجیوا ، نے پاکستان کی جانب سے اختیار کی جانے والی معاشی اصلاحات پر گہرے اطمینان اور تعریف کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان اصلاحات کے مؤثر اور منظم نفاذ کے نتیجے میں ملک کی معیشت نے استحکام کی جانب ایک اہم قدم بڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔
یہ مثبت پیش رفت وزارتِ خزانہ کے مطابق، عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے سالانہ بہار اجلاس 2026 کے موقع پر منعقدہ ایک اہم ملاقات کے دوران سامنے آئی، جس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی شرکت کی۔
کرسٹالینا جارجیوا نے اپنی گفتگو میں اس امر پر خاص طور پر روشنی ڈالی کہ مضبوط اور دور اندیش معاشی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ گہری اور معنی خیز ساختی اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق، یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جو نہ صرف ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ وسیع تر عوامی فلاح و بہبود کے مقاصد کے حصول میں بھی براہ راست معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کی یہ رائے پاکستان کی حکومت کی جانب سے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اختیار کی جانے والی ذمہ دارانہ حکمت عملی اور اصلاحاتی اقدامات کے عالمی سطح پر اعتراف کی عکاسی کرتی ہے۔
وزارتِ خزانہ نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے والے یہ مثبت تبصرے مستقبل میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے ایک حوصلہ افزا اشارہ ہیں۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اپنی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ آئی ایم ایف کا یہ اعتراف حکومتی کوششوں کی کامیابی کی جانب ایک واضح اشارہ ہے۔ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پابندیوں کے خاتمے اور سعودی عرب کی جانب سے اضافی مالی معاونت کے اعلانات جیسے اقدامات، معاشی شعبے میں مثبت پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تمام واقعات مل کر ایک ایسا ماحول تخلیق کر رہے ہیں جہاں سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں زیادہ اعتماد محسوس ہوگا۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان مثبت پیش رفتوں کے تسلسل سے ملک کی معاشی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی اور عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے
