آئی ایم ایف پروگرام اور معاشی استحکام: عالمی سرمایہ کاروں کا اطمینان
بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مالی نظم و ضبط کا ضامن ہے، جبکہ معاشی ماہرین نے ماحولیاتی عوامل اور توانائی کی قیمتوں میں کمی کا بھی ذکر کیا ہے۔
بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں جاری آئی ایم ایف پروگرام کو معاشی نظم و ضبط اور پالیسیوں میں تسلسل کے لیے ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ پروگرام ملک میں معاشی استحکام قائم رکھنے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ماہرین نے کراچی میں منعقدہ میڈیا راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ عالمی سرمایہ کار پاکستان کے ماضی کے معاشی اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام اہم سہارا سمجھتے ہیں۔
آئی ایم ایف پروگرام کا معاشی کردار
اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ماہرِ معاشیات (مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ) طلحہ ندیم نے بتایا کہ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے ملک میں معاشی حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے جاری رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام پاکستان کی معاشی پالیسیوں میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
عالمی سرمایہ کاروں کا رجحان یہ ہے کہ وہ مستقبل کے وعدوں کے بجائے پاکستان کی موجودہ معاشی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ میں واضح کیا گیا کہ پالیسیوں میں تسلسل بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سرمایہ کاروں نے محسوس کیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مالیاتی نظم و ضبط میں بہتری آئی ہے، جو کہ سرمایہ کاری کے لیے مثبت پہلو ہے۔
ماہرین کی جانب سے احتیاطی تجاویز
اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو عادل صلاح الدین نے وضاحت کی کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی معاشی ڈسپلن برقرار رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آئی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ معاشی استحکام کو کاروباری سرگرمیوں اور ترقی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔
عادل صلاح الدین نے خبردار کیا کہ علاقائی جغرافیائی سیاسی صورتحال مستقبل قریب میں معیشت کے لیے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کو بیرونی مالی اعانت کا مثبت ذریعہ قرار دیا، لیکن ساتھ ہی بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار معاشی ترقی کا انحصار صنعتی پیداوار اور برآمدات میں اضافے پر ہوگا۔
جیو پولیٹیکل خطرات اور توانائی کی قیمتوں میں کمی
اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے گلوبل ہیڈ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ اور سینئر ماہرِ معاشیات فلپ ڈوباپینٹاناکے نے مشرقِ وسطیٰ میں جاری تنازعے کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ تنازع ختم ہونے کی امیدیں ہیں، لیکن عالمی توانائی منڈیوں پر اس کے اثرات طویل عرصے تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ عالمی توجہ زیادہ تر ایران پر مرکوز ہے، جبکہ یمن کی حوثی تحریک کے حملے پیچیدہ صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور امریکا کے ایران کے تنازعے کا آسان حل موجود نہیں ہے، جس نے امریکی فوجی صلاحیتوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ امریکی وسط مدتی انتخابی نتائج سے جنگ اور تیل کی قیمتوں میں اضافے پر ووٹرز کی بے اطمینانی سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب، پیٹرول کی قیمت میں 133 اور ڈیزل کی قیمت میں 162 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے، جو عوام کے لیے راحت کا باعث ہے۔
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