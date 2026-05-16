آئی ایم ایف: حکومتی ریونیو کا بڑا انحصار پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسز پر، زرعی شعبہ کم ٹیکس ادا کرتا ہے، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت

آئی ایم ایف نے ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومتی ریونیو کا ایک بڑا انحصار پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکسز پر ہے جبکہ مختلف شعبوں کو جی ڈی پی کا 1.2 فیصد ٹیکس چھوٹ حاصل ہے۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں میں مسلسل کمی اور محدود ٹیکس نیٹ کو معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اصلاحات تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زرعی شعبہ صرف 0.3 فیصد ٹیکس ادا کرتا ہے جبکہ ٹیکسٹائل، رئیل اسٹیٹ اور بزنس سروسز کو بھی کم ٹیکس دینے والے شعبے قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ وہ آئندہ وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے لیے بڑی مالی ٹرانزیکشنز کو محدود کرنے کے سخت اقدامات کرے اور نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور ریٹیلرز کی ٹیکس رجسٹریشن اسکیم کو مزید سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
