آئی پی ایل میں ہنگامہ: شائقین میں جھگڑا، کالا جادو کا الزام اور کرکٹر کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت

لکھنؤ میں آئی پی ایل میچ کے دوران شائقین میں جھگڑا، کالا جادو کے الزامات اور پاکستانی کرکٹر محمد نواز کے ڈوپ ٹیسٹ کے مثبت آنے کی خبر۔
بھارت میں جاری انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) ایک بار پھر تنازع کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ اس بار معاملہ لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے لکھنؤ سپر جائنٹس اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ کے دوران پیش آنے والے ایک خوفناک واقعہ سے متعلق ہے۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین کے درمیان شدید جھگڑا ہوا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل گئی۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جھگڑا اچانک شدت اختیار کر گیا اور ایک تماشائی نے دوسرے تماشائی کو زبردست دھکا دیا، جس سے وہ دو قطاریں نیچے سر کے بل گر گیا۔ اس واقعے نے اسٹیڈیم میں موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ واقعے کے فوری بعد، دیگر تماشائی حرکت میں آئے اور مبینہ حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مشتعل ہجوم نے اسے قابو میں لے لیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد میں حملہ آور کو سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ اس واقعہ کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ واقعہ بھارت میں کھیلوں کے ایونٹس میں سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے معیار پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اس سے قبل بھی، چنئی سپر کنگز اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران ایک اور متنازعہ ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اس ویڈیو میں، سن رائزرز حیدرآباد کا ایک مداح ہاتھ میں لیموں پکڑے ہوئے مبینہ طور پر 'کالا جادو' کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ حیران کن طور پر، اسی گیند پر شیوم دوبے کلین بولڈ ہو گئے۔ آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے بھی اس ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے تصدیق کی کہ ایک ٹیم کے مالک کی جانب سے کالا جادو کروایا گیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیاں کھیل کی روح کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ، پاکستان کے قومی کرکٹر محمد نواز بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اس خبر نے پاکستانی کرکٹ حلقوں میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ واقعہ آئی پی ایل کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرکٹ کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہے۔ کھیلوں کے میدان میں وقتاً فوقتاً پیش آنے والے ایسے واقعات نہ صرف کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے افسوسناک ہوتے ہیں بلکہ کھیلوں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے، کھیلوں کے اداروں اور انتظامیہ کو سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے
