آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری متوقع، اگلی قسط جلد جاری ہوگی: وزیر خزانہ

وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی تصدیق کی، جس کے بعد اگلی قسط کی جلد اجرا کی توقع ہے، معاشی اصلاحات اور بیرونی قرضوں پر پیش رفت۔
وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے ساتھ دوسرے جائزے کے لیے اسٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی (ای ایف ایف) کے تیسرے اور ریزیلینس اینڈ سسٹین ایبلٹی فیسلٹی (آر ایس ایف) کے دوسرے جائزے پر اسٹاف لیول معاہدہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا ہے جب ملک معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور آئی ایم ایف سے مزید فنڈز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں، آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری متوقع ہے، جس کے بعد اگلی قسط جاری کی جائے گی۔
وزارت خزانہ کے مطابق، وزیر خزانہ نے عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے بہار اجلاس 2026 کے موقع پر جیفریز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ایک راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں انہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال، حکومتی اقدامات اور مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ تمام مقداری اور ساختی اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں، جو کہ معاہدے کی کامیابی کے لیے ضروری تھے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے پاکستان کی معیشت پر ممکنہ اثرات پر بھی بات کی، اور کہا کہ ابتدائی اثرات واضح ہیں جبکہ دوسرے اور تیسرے درجے کے اثرات کا انحصار تنازع کے دورانیے اور شدت پر ہوگا۔ حکومتی اقدامات میں مالیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے ہدفی سبسڈیز، ترقیاتی اخراجات میں کمی اور وفاقی سطح پر کفایت شعاری کے اقدامات شامل ہیں۔
بیرونی مالیاتی وسائل کے حوالے سے، وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان اپنا گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ (جی ایم ٹی این) پروگرام دوبارہ فعال کر رہا ہے اور یورو بانڈ، سکوک اور ڈالر میں طے شدہ روپے سے منسلک بانڈز کے لیے لیڈ مینیجرز کی تقرری کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں، پاکستان کا پہلا پانڈا بانڈ بھی زیر غور ہے، جس کے لیے ریگولیٹری منظوری کا انتظار ہے۔ اجلاس کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، جس میں سرمایہ کاروں نے پاکستان کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحاتی ایجنڈے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ حکومت ملک کی معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور اصلاحات کے عمل کو جاری رکھے گی۔
اس کے علاوہ، خبر میں پشاور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کا بھی ذکر ہے، جس میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں دو مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔
