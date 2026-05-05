آبنائے ہرمز میں امریکی کارروائی، 5 شہری جاں بحق

آبنائے ہرمز میں امریکی افواج کی مبینہ کارروائی میں 5 شہری جاں بحق ہو گئے، ایران نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔
ایران ی خبر رساں اداروں کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی افواج کی جانب سے کی گئی ایک مبینہ کارروائی میں 5 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ واقعہ امریکی بحری آپریشن کے دوران پیش آیا، جس کا مقصد بحری آمد و رفت کو بحال کرنا تھا۔ تاہم، ایران ی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے جن کشتیوں پر حملہ کیا وہ پاسدارانِ انقلاب سے وابستہ نہیں تھیں، بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق، امریکی افواج نے دو چھوٹی مال بردار کشتیوں پر فائرنگ کی جو خصب سے ایران ی ساحل کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کشتیوں میں عام شہری سوار تھے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کو ایک فوجی اہلکار نے بتایا کہ تحقیقات کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ امریکی افواج نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ دوسری جانب، امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ایران کی 6 کشتیوں کو تباہ کیا اور ایران کی جانب سے داغے گئے کروز میزائلوں اور ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ سینٹکام کے سربراہ بریڈ کوپر کے مطابق، یہ کارروائی آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے جاری آپریشن کا حصہ تھی۔ اس واقعے کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے عالمی سطح پر توانائی کی ترسیل اور بحری تجارت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی جہاز یا فریڈم پراجیکٹ میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے ایک آئل تنصیب پر میزائل اور ڈرون حملہ بھی ہوا ہے، جس میں 3 غیر ملکی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ خطے میں پہلے سے موجود تناؤ کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ایران نے امریکی کارروائی کو عجلت اور غلط اندازے کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ پاسدارانِ انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں سے متعلق امریکی خدشات اور خوف کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی قوانین اور سمندری حدود کی خلاف ورزی کے سوالات کو بھی جنم دے رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو پرسکون کرنے کے لیے فوری سفارتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ آبنائے ہرمز کی اہمیت اور اس کے ذریعے ہونے والی عالمی تجارت کے تحفظ کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم آبی راستوں میں سے ایک ہے، اور اس کے ذریعے روزانہ لاکھوں بیرل خام تیل اور دیگر تجارتی سامان منتقل ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں کسی بھی قسم کی عدم استحکام سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ خطے میں مزید پیچیدگی پیدا کر رہا ہے، اور اس کے حل کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی جانب سے بھی ردعمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان ی حکام نے تمام فریقوں پر تحمل اور اعتدال برتنے اور تناؤ کو بڑھانے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہی خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے، اور وہ اس مسئلے کے پر امن حل کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس واقعہ کی مکمل اور غیر جانبدارانہ کوریج فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ قارئین کو اس صورتحال کی مکمل تصویر مل سکے.
