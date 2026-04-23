آبنائے ہرمز میں امریکی فورسز نے 31 جہازوں کو دوبارہ راہنمائی کی

آبنائے ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی کے نتیجے میں 31 جہازوں کو دوبارہ راہنمائی کی گئی، جن میں زیادہ تر تیل کے بحری جہاز شامل تھے۔ ایران نے مذاکرات کو ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔
آبنائے ہرمز میں امریکی فورسز کی جانب سے 31 جہازوں کو دوبارہ راہنمائی کی گئی، جن میں زیادہ تر تیل کے بحری جہاز شامل تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ اقدام امریکی فورسز کی ہدایات پر عمل درآمد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق، یہ ری ڈائریکشن آبنائے ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی کے نتیجے میں ہوئی ہے، جس کے باعث کچھ جہازوں کو بندرگاہوں کی طرف واپس بھیجا گیا ہے جبکہ دیگر کو گرد و پیش کے علاقوں میں چکر لگانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ سینٹکام نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں واضح کیا ہے کہ ری ڈائریکٹ کیے گئے جہازوں میں اکثریت تیل لے جانے والے بحری جہازوں کی تھی۔ سینٹکام کے مطابق، تمام جہازوں نے امریکی فورسز کے احکامات کا مکمل طور پر تعمیل کیا۔ سینٹکام نے مزید بتایا کہ ایرانی بندرگاہوں کے خلاف ناکہ بندی کے آپریشن میں 10,000 سے زائد امریکی فوجی، 17 جنگی بحری جہاز اور 100 سے زیادہ طیارے شامل ہیں۔ یہ آپریشن خطے میں امریکی فوجی موجودگی اور طاقت کا مظاہرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جنگ بندی کے باوجود خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے قبل، امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کرکے اسے قبضہ میں لے لیا تھا، جس کی ویڈیو سینٹکام نے جاری کی تھی۔ ایران نے اس کارروائی کو جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اس کی شدید مذمت کی ہے۔ دوسری جانب، ایران نے مذاکرات کو ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں اور وعدوں کی خلاف ورزی ہی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ جب تک امریکہ ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، تب تک کوئی بھی تعمیری مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے، لیکن امکان ہے کہ جلد ہی اس سلسلے میں پیشرفت ہو۔ یہ مذاکرات خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے اور امن و استحکام قائم کرنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبر اور حالات حاضرہ سے متعلق دیگر مواد کی جملہ حقوق محفوظ ہیں
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
برطانیہ کا تاریخی فیصلہ: نئی نسل کے لیے سگریٹ کی خرید و فروخت ہمیشہ کے لیے ممنوعبرطانیہ نے تمباکو نوشی کے خاتمے کے لیے ایک اہم قانون سازی کی ہے جس کے تحت 31 دسمبر 2008 کے بعد پیدا ہونے والے افراد کے لیے سگریٹ خریدنا ہمیشہ کے لیے غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔
Read more »
برطانیہ میں سگریٹ نوشی پر نئی پابندی: 2008 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو سگریٹ خریدنے کی ممانعتبرطانیہ نے تمباکو نوشی سے پاک نسل کی تربیت کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت 31 دسمبر 2008 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو سگریٹ خریدنے کی قانونی طور پر ممانعت ہوگی۔ یہ قانون جلد ہی نافذ العمل ہو جائے گا اور برطانیہ میں صحت عامہ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
Read more »
رواں سال پاکستان میں پولیو کا صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے، وزیراعظم کو بریفنگ2024ء میں پولیو کے 74 کیسز اور 2025ء میں 31 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، انسداد پولیو حکام
Read more »
پاکستان میں پولیو کی صورتحال: وزیراعظم کو بریفنگوزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 2026 میں اب تک پولیو کا صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جبکہ 2024 اور 2025 میں کیسز کی تعداد بالترتیب 74 اور 31 تھی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہمات کی کامیابی اور متاثرہ اضلاع میں کمی کا جائزہ لیا گیا۔
Read more »