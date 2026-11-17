آبنائے ہرمز میں لپی ٹینکر حملہ 21 بھارتی شہری محفوظ
آبنائے ہرمز میں پی ایل جی ٹینکر پر حملے میں 21 بھارتی شہری بحفاظت منتقل جبکہ ایک لاپتا۔ رندھیر جیسوال نے بین الاقوامی قانون کی بحالی کا مطالبہ کیا۔
آبنائے ہرمز میں پی ایل جی ٹینکر پر حملے کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے جس میں پاناما کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 21 بھارتی شہریوں کو بحفاظت عمان کے ساحل پر منتقل کیا گیا جبکہ دو زخمیوں کو اسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ایک بھارتی شہری کی تلاش اب بھی جاری ہے اور صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
حملے کی تفصیلات اور جہاز کی شناخت
گلف نیوز کے مطابق ایم ٹی تارا گیس نامی جہاز 16 نومبر کو آبنائے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس جہاز پر مجموعی طور پر 24 بھارتی شہری سوار تھے جو تجارتی کام کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے۔ حملے کے بعد فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تاکہ ملاحوں کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ یہ واقعہ خطے میں بحری تجارت کے لیے نئی تشویش کا باعث بنا ہے۔Also readECP approves two-phase LG polls in Punjab
بھارتی وزارت خارجہ کی پوزیشن اور ردعمل
بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے تصدیق کی کہ 21 افراد کو عمان کے شہر خصب میں بحفاظت اتار لیا گیا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ ان میں سے دو زخمیوں کو فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ رندھیر جیسوال نے کہا کہ ایک بھارتی شہری کی تلاش جاری ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔
عمان حکومت کے تعاون اور سفارتی اقدامات
عمان میں بھارتی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ مل کر امدادی اور تلاش کی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت نے امدادی سرگرمیوں میں تعاون پر عمانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس بحران کے حل کے لیے باہمی رابطے جاری ہیں۔ بھارتی ترجمان نے واضح کیا کہ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
بین الاقوامی قانون اور تجارتی آزادى کا مطالبہ
بھارتی ترجمان نے تجارتی جہازوں پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات شہری ملاحوں کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انھوں نے زور دیا کہ تجارتی جہازوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ فوراً بند ہونا چاہیے۔ رندھیر جیسوال نے بین الاقوامی قانون کے مطابق عالمی آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی اور تجارت کی آزادانہ آمدورفت جلد از جلد بحال ہونے کا مطالبہ کیا۔
خطے کی کشیدگی اور مستقبل کے امکانات
یہ واقعہ آبنائے ہرمز میں سعودی آئل ٹینکر سدر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد پیش آیا جس نے علاقائی کشیدگی کو مزید بڑھایا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اب اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے حملے تجارتی راہداریوں کے لیے کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسے واقعات نہ رکے تو عالمی能源 کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید تعلقات اور سفارتی کوششوں کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy