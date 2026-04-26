آبنائے ہرمز کی بحالی پر برطانیہ اور امریکہ کا اتفاق، وزیراعظم سٹارمر اور صدر ٹرمپ کی گفتگو

برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی فوری بحالی اور مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم سٹارمر نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے واقعے پر صدر ٹرمپ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔
برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آبنائے ہرمز کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے حوالے سے اہم تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے لیے ایک عشائیہ کی میزبانی کر رہے تھے اور اس دوران ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا۔ وزیراعظم سٹارمر نے اس واقعہ پر صدر ٹرمپ سے اظہارِ ہمدردی اور تعزیت کیا اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اس خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر آبنائے ہرمز میں تجارت ی بحری جہاز وں کی آمد و رفت کی بحالی پر توجہ مرکوز کی، کیونکہ اس اہم آبی گزرگاہ میں تعطل سے عالمی معیشت پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ وزیراعظم سٹارمر نے واضح طور پر بتایا کہ آبنائے ہرمز میں تجارت ی سرگرمیوں کی معطلی سے برطانیہ اور دنیا بھر کے شہریوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے فرانس کے صدر ایمانوئیل میکرون کے ساتھ کیے گئے حالیہ مشترکہ اقدامات کے بارے میں بھی تفصیل سے آگاہ کیا۔ برطانیہ نے آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے قبل دنیا بھر کے 40 ممالک کے نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد کیا تھا، جس کی صدارت برطانیہ نے کی۔ اس اجلاس میں شامل ممالک کے فوجی عہدیداروں نے بھی اس مسئلے پر مشاورت کی اور حل نکالنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا۔ برطانیہ کی قیادت میں آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے والے ممالک میں فرانس اور جرمنی سمیت دیگر اہم عالمی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم سٹارمر نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ برطانیہ اس مسئلے کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس گفتگو میں، دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی قانون اور بحری آزادی کے اصولوں کا احترام کرنے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام فریقوں کو تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔ وزیراعظم سٹارمر نے صدر ٹرمپ کو یقین دلایا کہ برطانیہ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے اپنی پوری قوت سے کام کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ، خبروں کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایک وفد کو مذاکرات کے لیے پاکستان جانے سے روک دیا ہے اور دورے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، اس فیصلے کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہوئیں۔
