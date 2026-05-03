آبنائے ہرمز: نئی قانون سازی، سپریم لیڈر کی منظوری اور امریکی جہازوں پر پابندی

ایران کی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے نئی قانون سازی پر کام کر رہی ہے، جس کے تحت سپریم لیڈر کی منظوری اور مسلح افواج کی نگرانی میں جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ قانون میں اسرائیلی اور امریکی جہازوں پر پابندی عائد کی جانے کا امکان ہے۔
ایران کی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کی شرائط طے کرنے کے لیے ایک نئی قانون سازی پر کام کر رہی ہے، جو سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کی ہدایات کی روشنی میں تیار کی جا رہی ہے۔ یہ قانون آبنائے ہرمز کی آبی گزرگاہ کی حفاظت اور ایران کے مفادات کی ضمانت کے لیے اہم ہے۔ ایران ی میڈیا کے مطابق، پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے صوبہ ہورمزگان کے لیے پارلیمنٹ کے سول کمیشن کے دورے کے دوران بتایا کہ ایران آبنائے ہرمز میں اپنے جائز حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ قانون نہ صرف ایران کی شرائط کو شامل کرے گا بلکہ بین الاقوامی قانون اور ہمسایہ ممالک کے حقوق کا بھی احترام کرے گا۔ نئے قانون کے تحت، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کو سپریم لیڈر سے اجازت لینا ہوگی اور یہ اجازت مسلح افواج کے ذریعے دی جائے گی۔ علی نیکزاد نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت میں اسرائیل ی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی جارح ممالک، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، کو اس بحری راستے سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ دیگر جہازوں کو بھی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں سے ٹول وصول کیا جائے گا، جو تحفظ، بحری رہنمائی اور موسمیاتی تحفظ جیسی خدمات کے لیے ہوگا۔ یہ فنڈز ایران کی دفاعی قوت کو بڑھانے، عوامی طرز زندگی کو بہتر بنانے اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ علی نیکزاد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران ی بندرگاہوں اور جہازوں کی ناکہ بندی کی کوششوں کو مکمل طور پر ناکام قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر اچانک حملے شروع کیے تھے، جس کے نتیجے میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور پاسداران انقلاب کے متعدد کمانڈرز شہید ہوگئے۔ جواب میں، ایران نے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس سے متعدد امریکی اور اسرائیل ی فوجی ہلاک ہوئے اور اڈوں کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں 8 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی اور اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور منعقد ہوا۔ اس مذاکرات میں ایران ی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور وزیرخارجہ عباس عراقچی نے ایران ی وفد کی قیادت کی، جبکہ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیراڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکوف شامل تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں غیرمعینہ مدت تک توسیع کا اعلان کیا ہے، لیکن اب تک دونوں ممالک کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ تاہم، پاکستان کے ذریعے مطالبات کا تبادلہ جاری ہے اور امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا ٹیلی فون رابطہ ہے، جس کی ایران نے تصدیق نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ، چین نے ایران ی تیل خریدنے والی پانچ کمپنیوں پر امریکی پابندی وں پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا ہے.
ایران کی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کی شرائط طے کرنے کے لیے ایک نئی قانون سازی پر کام کر رہی ہے، جو سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کی ہدایات کی روشنی میں تیار کی جا رہی ہے۔ یہ قانون آبنائے ہرمز کی آبی گزرگاہ کی حفاظت اور ایران کے مفادات کی ضمانت کے لیے اہم ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق، پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے صوبہ ہورمزگان کے لیے پارلیمنٹ کے سول کمیشن کے دورے کے دوران بتایا کہ ایران آبنائے ہرمز میں اپنے جائز حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ قانون نہ صرف ایران کی شرائط کو شامل کرے گا بلکہ بین الاقوامی قانون اور ہمسایہ ممالک کے حقوق کا بھی احترام کرے گا۔ نئے قانون کے تحت، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کو سپریم لیڈر سے اجازت لینا ہوگی اور یہ اجازت مسلح افواج کے ذریعے دی جائے گی۔ علی نیکزاد نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت میں اسرائیلی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی جارح ممالک، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، کو اس بحری راستے سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ دیگر جہازوں کو بھی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں سے ٹول وصول کیا جائے گا، جو تحفظ، بحری رہنمائی اور موسمیاتی تحفظ جیسی خدمات کے لیے ہوگا۔ یہ فنڈز ایران کی دفاعی قوت کو بڑھانے، عوامی طرز زندگی کو بہتر بنانے اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ علی نیکزاد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں اور جہازوں کی ناکہ بندی کی کوششوں کو مکمل طور پر ناکام قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر اچانک حملے شروع کیے تھے، جس کے نتیجے میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور پاسداران انقلاب کے متعدد کمانڈرز شہید ہوگئے۔ جواب میں، ایران نے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس سے متعدد امریکی اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اور اڈوں کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں 8 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی اور اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور منعقد ہوا۔ اس مذاکرات میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور وزیرخارجہ عباس عراقچی نے ایرانی وفد کی قیادت کی، جبکہ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیراڈ کشنر اور نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکوف شامل تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں غیرمعینہ مدت تک توسیع کا اعلان کیا ہے، لیکن اب تک دونوں ممالک کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ تاہم، پاکستان کے ذریعے مطالبات کا تبادلہ جاری ہے اور امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا ٹیلی فون رابطہ ہے، جس کی ایران نے تصدیق نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ، چین نے ایرانی تیل خریدنے والی پانچ کمپنیوں پر امریکی پابندیوں پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا ہے
آبنائے ہرمز ایران قانون سازی سپریم لیڈر امریکہ اسرائیل بحری راستہ پابندی