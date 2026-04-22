آبنائے ہرمز پر امریکا کا مکمل کنٹرول: ٹرمپ کا ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکا نے مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور ایران شدید مالی دباؤ کے باعث اسے کھولنے کے لیے بے تاب ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے جاری کردہ حالیہ بیان نے عالمی سیاست اور خطے میں جاری کشیدگی میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ امریکا نے دنیا کی اس اہم ترین بحری گزرگاہ کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے بند کر دیا ہے اور ایران دراصل شدید دباؤ کے باعث اسے کھولنے کا خواہشمند ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ ایک تفصیلی بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کا آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا بیانیہ محض ایک سیاسی ڈرامہ اور اپنے عوام کے
سامنے چہرہ بچانے کی کوشش ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران اس راستے سے روزانہ تقریباً 500 ملین ڈالر کا تیل برآمد کرتا ہے اور اس کی معیشت کا انحصار اسی گزرگاہ پر ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہیں کچھ باخبر ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی قیادت اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے اور وہ ہر صورت اس بحری راستے کو بحال کروانا چاہتی ہے تاکہ اپنی آمدنی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ امریکی صدر نے اپنے سخت گیر مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ فعال کرنے یا اسے کھولنے کی کوئی بھی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر یہ راستہ کھولا گیا تو ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات یا معاہدے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی اور امریکا اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرے گا۔ ٹرمپ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اگر صورتحال مزید بگڑی تو ہم ایران کی قیادت اور پورے ملک کو مکمل طور پر تباہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں امریکی فوج کی موجودگی اور ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہنگامی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک شہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس صورتحال کے پس منظر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کو ناکہ بندی برقرار رکھنے کی سخت ہدایات دی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی براہ راست ردعمل سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی پاکستان کے ذریعے مذاکرات کے لیے کوئی وفد بھیجنے کا حتمی فیصلہ ہوا ہے۔ دریں اثنا، لبنان میں پیش آنے والے واقعات، بشمول اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی بے حرمتی کے بعد انہیں قید کی سزا سنائے جانے کا معاملہ بھی خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا حصہ بنا ہوا ہے۔ امریکی صدر کا یہ دو ٹوک مؤقف ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن خطے میں اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ ایران کو کسی بھی قیمت پر رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عالمی برادری اس تمام تر پیش رفت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور خطے میں جنگ کے خطرات بدستور برقرار ہیں
