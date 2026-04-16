آبنائے ہرمز بندش، گیس کی قلت: پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیا

پاکستان اس وقت گیس کی شدید قلت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بجلی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے ایک پریس کانفرنس میں اعتراف کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے گیس کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث بجلی کے پاور پلانٹس اپنی پوری صلاحیت پر کام نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے عوام سے پیک آورز میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ پر معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ آج رات سے بجلی کی سپلائی میں بہتری متوقع ہے۔ وزیر توانائی نے بتایا کہ خطے میں جاری کشیدگی کے سبب توانائی کی قلت کا
سامنا ہے اور گیس کی عدم دستیابی بجلی کی پیداوار میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ گیس کی کمی کی وجہ سے پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کیونکہ ان اوقات میں گیس سے بجلی بنانا ممکن نہیں ہو پاتا۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی صورتحال اب بھی بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ پچھلے کچھ دنوں میں ہی ہوئی ہے اور اس کی شدت روایتی سالانہ لوڈ شیڈنگ سے کم ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیموں سے پانی کے کم اخراج کے باعث پن بجلی کی پیداوار میں بھی 1530 میگاواٹ کی کمی واقع ہوئی ہے، جس سے پن بجلی کی پیداوار 1675 میگاواٹ تک محدود ہو گئی ہے۔ اپریل کے پہلے پندرہ دنوں میں بجلی کی یومیہ طلب 15 سے 20 ہزار میگاواٹ رہی، جبکہ اس وقت ساڑھے چار ہزار میگاواٹ کی قلت کا سامنا ہے۔ خاص طور پر کے الیکٹرک معمول سے کہیں زیادہ، یعنی 2160 میگاواٹ بجلی لے رہا ہے، جو کہ پہلے محض ایک ہزار میگاواٹ تھی۔ اویس لغاری نے واضح کیا کہ ایل این جی کی عدم دستیابی سے تین ہزار میگاواٹ سے زائد کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت شروع دن سے ہی ایل این جی کی درآمد کی کوشش کر رہی ہے، لیکن علاقائی صورتحال کے باعث کامیابی نہیں مل سکی۔ سفارتی کوششوں کے باعث تیل کی سپلائی تو متاثر نہیں ہوئی، اور امید ہے کہ گیس کی سپلائی بھی جلد بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ اگر تربیلا ڈیم سے پانی کا اخراج دس ہزار کیوسک کے بجائے بیس سے پچیس ہزار کیوسک تک بڑھا دیا جائے تو پن بجلی کی پیداوار میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ ترجمان بجلی سپلائی کمپنی نے وضاحت کی کہ لوڈ شیڈنگ کا مقصد صارفین کو اضافی بلوں سے بچانا ہے۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب میں، وزیر توانائی نے کہا کہ گزشتہ سال ایل این جی سے 3000 میگاواٹ تک بجلی پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی بندش اور گیس کی عدم دستیابی کے ذمہ دار کے سوال پر کہا کہ بارشیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں اور پانی کی کمی قدرت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے یکم اپریل سے گیس کی درآمد بند ہونے کی تصدیق کی اور یقین دلایا کہ آج رات سے صورتحال میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آئندہ روز میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک مخصوص شیڈول جاری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بجلی کی پیداوار روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پانی کی دستیابی میں اضافے سے لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کم سے کم ایک گھنٹے کا وقفہ رکھا جائے تاکہ عوام کو کم سے کم دشواری کا سامنا ہو۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے باعث بجلی کی مجموعی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
