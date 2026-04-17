آبنائے ہرمز میں پاکستانی آئل ٹینکر کی کامیاب پیش رفت: امریکی ناکہ بندی کے باوجود نیا ریکارڈ قائم

خلیج فارس میں جاری کشیدگی اور امریکی پابندیوں کے دوران، پاکستانی پرچم بردار آئل ٹینکر 'شالیمار' نے آبنائے ہرمز کو کامیابی سے عبور کر کے خام تیل کی ترسیل کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی تجارت اور علاقائی سلامتی کے لیے اہم ہے.
خلیج فارس میں جاری کشیدگی اور امریکی پابندیوں کے باوجود، پاکستان ی پرچم بردار ایک آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز کو کامیابی سے عبور کر کے ایک اہم سنگ میل قائم کیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق، افری میکس آئل ٹینکر 'شالیمار'، 13 اپریل کو امریکی پابندیوں کے آغاز کے بعد آبنائے ہرمز سے خام تیل لے کر نکلنے والا پہلا جہاز بن گیا ہے۔ یہ ٹینکر 16 اپریل کی رات خلیج فارس سے روانہ ہوا اور ایران کے جزیرے لارک کے جنوب سے گزر کر خلیج عمان میں داخل ہوا۔ رپورٹ کے مطابق، اس جہاز میں تقریباً 4 لاکھ 50
ہزار بیرل خام تیل موجود ہے جو متحدہ عرب امارات کے داس آئی لینڈ سے لاد کر روانہ کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق، ٹینکر فی الحال کراچی کی جانب رواں دواں ہے، تاہم یہ مکمل طور پر بھرا ہوا نہیں بلکہ تقریباً نصف لوڈ کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹینکر کی کامیاب روانگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکی پابندیوں کے بعد آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل انتہائی محدود ہو گئی ہے۔ موجودہ صورتحال میں، جہاز مالکان کو خلیج فارس سے تیل یا دیگر سامان لے جانے کے لیے ایران اور امریکہ دونوں سے اجازت حاصل کرنا پڑ رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 'شالیمار' نے گزشتہ ہفتے بھی آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعطل کے باعث اسے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ بعد ازاں، جہاز نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار داس آئی لینڈ سے خام تیل لوڈ کرنے کے بعد وہ کامیابی سے اس حساس سمندری راستے سے گزر گیا۔ موجودہ کشیدہ حالات میں، اس طرح کی پیش رفت کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی تجارت کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آبنائے ہرمز کا یہ عبور صرف ایک تجارتی سفر نہیں بلکہ علاقائی طاقت کے توازن میں ایک اہم پیش رفت کی علامت ہے۔ امریکی پابندیوں کا مقصد ایران کی تیل کی برآمدات کو روکنا تھا، لیکن 'شالیمار' جیسے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ایران اب بھی اپنے سمندری راستوں کو استعمال کرنے کے طریقے تلاش کر رہا ہے۔ یہ ایران کے لیے ایک سفارتی اور فوجی فتح کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اپنی معیشت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب، یہ امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے، کیونکہ اس سے ان کی اقتصادی پابندیوں کی تاثیر پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ پاکستان کے لیے، اس آئل ٹینکر کا کامیاب سفر ان کے تجارتی تعلقات اور علاقائی استحکام کے لیے مثبت خبر ہے۔ کراچی کی جانب اس کا سفر پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ یہ علاقائی تناؤ کے دوران بھی محفوظ تجارتی راستوں کے امکانات کو روشن کرتا ہے۔ اس واقعہ کے وسیع تر اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسے کامیاب سفر جاری رہے تو یہ دیگر ممالک کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتے ہیں کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھیں۔ اس سے بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایران کی برآمدات میں اضافہ عالمی سپلائی کو بڑھا سکتا ہے۔ تاہم، یہ خطرات کو بھی بڑھا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ ایسے کسی بھی عمل کو سختی سے دبا سکتا ہے جو اس کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرے۔ اس تناظر میں، ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ مذاکرات اور علاقائی ممالک کے رد عمل کا بغور جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ یہ واقعہ خطے میں بڑھتی ہوئی اقتصادی اور فوجی کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کے طویل المدتی نتائج ابھی تک واضح نہیں ہیں۔
