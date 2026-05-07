آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریائی جہاز پر حملے کے الزامات: ایران کی شدید تردید اور علاقائی تناؤ میں اضافہ

ایران نے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے بحری جہاز پر حملے کے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جبکہ جنوبی کوریا تحقیقات کا انتظار کر رہا ہے۔
ایران نے ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے زیر انتظام ایک تجارتی بحری جہاز پر حملے اور اس میں آگ لگنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سیئول میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ ایک تفصیلی اور جامع بیان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایران ی مسلح افواج کا کسی بھی جنوبی کوریا ئی جہاز کو نقصان پہنچانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اس حوالے سے عائد کردہ تمام الزامات مکمل طور پر بے بنیاد، من گھڑت اور حقیقت سے عاری ہیں۔ ایران ی حکام کا کہنا ہے کہ یہ الزامات نہ صرف غلط ہیں بلکہ ان کا مقصد ایران کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ سفارت خانے نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتا ہے لیکن اپنی قومی سلامتی پر کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایران ی سفارت خانے نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں جس طرح امریکا اور اسرائیل کی جانب سے جارحانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ایران اب آبنائے ہرمز کو اپنی دفاعی جغرافیائی حدود کا ایک انتہائی اہم اور حساس حصہ سمجھتا ہے۔ بیان میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دشمن قوتوں کی مشکوک سرگرمیوں کے باعث اس اہم بحری گزرگاہ میں سیکیورٹی پروٹوکولز کو تبدیل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ خطے میں امن کا خواہشمند ہے، تاہم اگر بیرونی قوتیں مداخلت جاری رکھیں گی تو اسے اپنے دفاعی اقدامات میں مزید شدت لانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے جب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب، جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے اس حساس معاملے پر انتہائی محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ کوریائی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز میں ہونے والے دھماکے اور اچانک آگ لگنے کی اصل وجہ کا تعین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک متاثرہ جہاز بحفاظت بندرگاہ تک نہیں پہنچ جاتا اور ماہرین کی ایک ٹیم مکمل تکنیکی تحقیقات مکمل نہیں کر لیتی۔ جنوبی کوریا نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرفداری کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ دوسری طرف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک دعویٰ کیا کہ ایران نے جان بوجھ کر جنوبی کوریا ئی کارگو جہاز پر فائرنگ کی ہے، جس کے بعد عالمی میڈیا میں اس خبر نے تیزی سے شہرت حاصل کی۔ تاہم ایران نے ٹرمپ کے ان دعوؤں کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے انہیں محض سیاسی پراپیگنڈے کا حصہ قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ہونے والی یہ حالیہ کشیدگی عالمی بحری تجارت اور توانائی کی سپلائی چین کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ چونکہ دنیا کے تیل کی ایک بڑی مقدار اسی گزرگاہ سے گزرتی ہے، اس لیے کسی بھی چھوٹے سے واقعے یا غلط فہمی کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکا، ایران اور ان کے اتحادی ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خطے میں اعتماد کی شدید کمی ہے اور سفارتی مذاکرات کے بجائے جارحانہ بیانیے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اگر صورتحال کو جلد کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ تنازع ایک بڑے فوجی تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ بحری جہازوں کی حفاظت اور آزادانہ نقل و حرکت اب عالمی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے.
ایران نے ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے زیر انتظام ایک تجارتی بحری جہاز پر حملے اور اس میں آگ لگنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سیئول میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ ایک تفصیلی اور جامع بیان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کا کسی بھی جنوبی کوریائی جہاز کو نقصان پہنچانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اس حوالے سے عائد کردہ تمام الزامات مکمل طور پر بے بنیاد، من گھڑت اور حقیقت سے عاری ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ الزامات نہ صرف غلط ہیں بلکہ ان کا مقصد ایران کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ سفارت خانے نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتا ہے لیکن اپنی قومی سلامتی پر کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایرانی سفارت خانے نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں جس طرح امریکا اور اسرائیل کی جانب سے جارحانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ایران اب آبنائے ہرمز کو اپنی دفاعی جغرافیائی حدود کا ایک انتہائی اہم اور حساس حصہ سمجھتا ہے۔ بیان میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دشمن قوتوں کی مشکوک سرگرمیوں کے باعث اس اہم بحری گزرگاہ میں سیکیورٹی پروٹوکولز کو تبدیل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ خطے میں امن کا خواہشمند ہے، تاہم اگر بیرونی قوتیں مداخلت جاری رکھیں گی تو اسے اپنے دفاعی اقدامات میں مزید شدت لانے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے جب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب، جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے اس حساس معاملے پر انتہائی محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ کوریائی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز میں ہونے والے دھماکے اور اچانک آگ لگنے کی اصل وجہ کا تعین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک متاثرہ جہاز بحفاظت بندرگاہ تک نہیں پہنچ جاتا اور ماہرین کی ایک ٹیم مکمل تکنیکی تحقیقات مکمل نہیں کر لیتی۔ جنوبی کوریا نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرفداری کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ دوسری طرف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک دعویٰ کیا کہ ایران نے جان بوجھ کر جنوبی کوریائی کارگو جہاز پر فائرنگ کی ہے، جس کے بعد عالمی میڈیا میں اس خبر نے تیزی سے شہرت حاصل کی۔ تاہم ایران نے ٹرمپ کے ان دعوؤں کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے انہیں محض سیاسی پراپیگنڈے کا حصہ قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ہونے والی یہ حالیہ کشیدگی عالمی بحری تجارت اور توانائی کی سپلائی چین کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ چونکہ دنیا کے تیل کی ایک بڑی مقدار اسی گزرگاہ سے گزرتی ہے، اس لیے کسی بھی چھوٹے سے واقعے یا غلط فہمی کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اور عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکا، ایران اور ان کے اتحادی ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خطے میں اعتماد کی شدید کمی ہے اور سفارتی مذاکرات کے بجائے جارحانہ بیانیے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اگر صورتحال کو جلد کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ تنازع ایک بڑے فوجی تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ بحری جہازوں کی حفاظت اور آزادانہ نقل و حرکت اب عالمی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے
ایران جنوبی کوریا آبنائے ہرمز عالمی تجارت سفارتی تناؤ