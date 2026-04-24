آبنائے ہرمز میں کشیدگی: تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ

امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت 106 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں برینٹ کروڈ کی قیمت 106 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ اس اضافے کی بڑی وجہ آبنائے ہرمز میں امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بتائی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان تجارتی جہازوں کی پکڑ دھکڑ اور جوابی اقدامات کے باعث صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 5 فیصد اضافے کے ساتھ 106.
80 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جو گزشتہ دو ہفتوں میں پہلی بار 100 ڈالر سے اوپر گئی ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو امریکی بحریہ کی اجازت درکار ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایرانی کشتیاں بارودی سرنگیں بچھاتی ہوئیں پائی گئیں تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی دو غیر ملکی تجارتی جہازوں کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز دنیا کی تیل اور گیس کی تقریباً پانچواں حصہ ترسیل کرنے والا اہم راستہ ہے، اور یہاں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی معیشت پر براہِ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی تعداد میں بھی واضح کمی آئی ہے، جو عالمی سپلائی چین کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف تیل کی قیمتوں کو بڑھا رہی ہے بلکہ عالمی تجارتی روابط کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اسی دوران امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی دیکھنے میں آئی، جہاں انڈیکس میں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ توانائی کی بڑھتی قیمتیں اور غیر یقینی صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی برقرار رہی تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس سے عالمی مہنگائی میں اضافہ اور اقتصادی دباؤ میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر بھی اثرات مرتب ہوں گے، جہاں پہلے ہی سے مہنگائی کا سامنا ہے۔ حکومت کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین اقتصادیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا تو روپے کی قدر میں بھی کمی آ سکتی ہے، جس سے درآمدی اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی۔
تیل کی قیمتیں آبنائے ہرمز امریکا ایران عالمی معیشت
United States Latest News, United States Headlines
